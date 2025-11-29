مجلس التنفيذيين اللبنانيين يحتفل في الرياض بذكرى الاستقلال وسط حضور سعودي لافت تخلله إطلاق كتاب "العلاقات اللبنانية السعودية"

أقام مجلس التنفيذيين اللبنانيين حفل عشاء بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ82 في الرياض، وسط حضور رسمي لبناني وحضور سعودي لافت من قطاع الأعمال، إضافة إلى كوكبة من أبناء الجالية اللبنانية وأصدقاء المجلس.



ورحب بالحضور نائب رئيس المجلس الأستاذ أنطوان الراعي، وقال في كلمته إن المجلس ملتزم بالقضايا الوطنية، وفي طليعتها دور الخبرات الاغترابية في خدمة لبنان.



وألقى كلمة السفارة اللبنانية في السعودية السفير سلام الأشقر، أكد في خلالها على التزام لبنان كدولة، وعلى أهمية الحفاظ على الترابط بين الوطن والاغتراب.



وتم في خلال الحفل تكريم السفير سلام الأشقر، والسفير فؤاد خزاقة، والملحق الاقتصادي شادي أبو ضاهر، بمناسبة قرب انتهاء مهامهم في الرياض.



وأكد ناشر كتاب "العلاقات السعودية اللبنانية" فادي مقنزح في كلمته أن الكتاب الذي يُطلق اليوم هو تسجيل لتاريخ نعتز به، وهو فعل إيمان بمستقبل هذه العلاقات التي يجب أن تبقى وتستمر على أسس متينة وسلمية.