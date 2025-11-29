قرار لمحافظ جبل لبنان بشأن منع ممارسة رياضة Paragliding خلال زيارة البابا لبنان

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي القرار رقم 2025/334، والمتعلق بمنع ممارسة رياضة الـ Paragliding خلال زيارة البابا لاوون الرابع عشر لبنان، وجاء في القرار ما يلي:



"المادة الاولى: يمنع ممارسة رياضة paragliding بمناسبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر، لمدة ثلاثة أيام بتاريخ 2025/11/30 و 1 و 2025/12/2 في محافظة جبل لبنان.



المادة الثانية: تكلف قوى الامن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار بكل دقة وتتخذ التدابير القانونية في حق المخالفين وفقا للأصول.



المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.



يبلغ إلى: وزارة الداخلية والبلديات. وزارة الدفاع الوطني– قيادة الجيش. قيادة درك منطقة جبل لبنان. القائمقامات. بلديات واتحادات بلديات قضاء بعبدا، ومخاتير القرى دون بلديات قضاء بعبدا".