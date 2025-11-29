الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قرار لمحافظ بيروت بإقفال المؤسسات السياحية والمحال التجارية الثلاثاء
أخبار لبنان
2025-11-29 | 07:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قرار لمحافظ بيروت بإقفال المؤسسات السياحية والمحال التجارية الثلاثاء
أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قـرارا حمل الرقـم 41/م.ب ويتعلق بإقفال كافة المؤسسات السياحية والمحال التجارية.
وجاء في التعميم:
"إن محافظ مدينة بيروت، بناءً على المرسوم رقم 6482 تاريخ 16/6/2020، بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977
وبمناسبة إحتفال الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر بالقداس الالهي على الواجهة البحرية لمدينة بيروت
يُقـرر مـا يلـي:
المادة الاولى: تقفل كافة المؤسسات السياحية والمحال التجارية التي تقع ضمن نطاق وسط بيروت (المنطقة الممتدة من نفق الرئيس سليمان فرنجية – جادة فؤاد شهاب وصولاً الى الصيفي) ابتداء من الساعة 12,00فجر الثلاثاء 2/12/2025 ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر من التاريخ نفسه.
المـــادة الثــانية: ينشــر ويُبلَّــغ هــذا القــرار حــيث تدعــو الحــاجة".
أخبار لبنان
لمحافظ
بيروت
بإقفال
المؤسسات
السياحية
والمحال
التجارية
الثلاثاء
التالي
قرار لمحافظ جبل لبنان بشأن منع ممارسة رياضة Paragliding خلال زيارة البابا لبنان
السيد استضافت اجتماع بعثة الخبراء الأوروبيين الداعمة للخدمات الاجتماعية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-04
وزيرة السياحة تمنع تقديم الكحول للقاصرين ودخولهم المؤسسات السياحية
أخبار لبنان
2025-11-04
وزيرة السياحة تمنع تقديم الكحول للقاصرين ودخولهم المؤسسات السياحية
0
أخبار لبنان
2025-09-10
تعميم من وزيرة السياحة الى المؤسسات السياحية
أخبار لبنان
2025-09-10
تعميم من وزيرة السياحة الى المؤسسات السياحية
0
أخبار لبنان
2025-10-27
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
2025-10-27
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
0
أمن وقضاء
2025-10-27
إخلاء وإقفال شارع المصارف يوم غد الثلاثاء بسبب انعقاد جلسة لمجلس النّواب
أمن وقضاء
2025-10-27
إخلاء وإقفال شارع المصارف يوم غد الثلاثاء بسبب انعقاد جلسة لمجلس النّواب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:09
الجيش: تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور
أمن وقضاء
09:09
الجيش: تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور
0
أخبار لبنان
09:04
متري: إمكانات الجيش ضعيفة لذلك عملية تسليم السلاح بطيئة... والكرسي الرسولي لديه قضيتان اساسيتان لبنان وفلسطين
أخبار لبنان
09:04
متري: إمكانات الجيش ضعيفة لذلك عملية تسليم السلاح بطيئة... والكرسي الرسولي لديه قضيتان اساسيتان لبنان وفلسطين
0
أمن وقضاء
08:47
الجيش يلاحق مرتكبي الجرائم والمخلّين بالامن ويوقف ثلاثة منهم
أمن وقضاء
08:47
الجيش يلاحق مرتكبي الجرائم والمخلّين بالامن ويوقف ثلاثة منهم
0
أخبار لبنان
08:39
قرار لمحافظ جبل لبنان بشأن منع ممارسة رياضة Paragliding خلال زيارة البابا لبنان
أخبار لبنان
08:39
قرار لمحافظ جبل لبنان بشأن منع ممارسة رياضة Paragliding خلال زيارة البابا لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:47
الجيش يلاحق مرتكبي الجرائم والمخلّين بالامن ويوقف ثلاثة منهم
أمن وقضاء
08:47
الجيش يلاحق مرتكبي الجرائم والمخلّين بالامن ويوقف ثلاثة منهم
0
منوعات
2025-11-25
اشترى بنطالًا مستعملًا… ومفاجأة مقزّزة كانت تنتظره داخل الجَيب
منوعات
2025-11-25
اشترى بنطالًا مستعملًا… ومفاجأة مقزّزة كانت تنتظره داخل الجَيب
0
أخبار لبنان
2025-11-20
حريق في أحراج بلدة بنابيل المتنية يهدّد المنازل والأهالي يناشدون
أخبار لبنان
2025-11-20
حريق في أحراج بلدة بنابيل المتنية يهدّد المنازل والأهالي يناشدون
0
خبر عاجل
2025-11-04
مصرف لبنان: سنباشر بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين من برنامج دعم الحكومة للسلع
خبر عاجل
2025-11-04
مصرف لبنان: سنباشر بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين من برنامج دعم الحكومة للسلع
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم
تقارير نشرة الاخبار
14:48
إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية
0
أخبار دولية
13:33
من بيت جن إلى بيروت… تل أبيب تفتح باب المواجهة
أخبار دولية
13:33
من بيت جن إلى بيروت… تل أبيب تفتح باب المواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة
0
رياضة
13:28
بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI
رياضة
13:28
بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مجمع نيقيا… لحظة غيّرت المسيحية والبابا يستعيد صداها اليوم
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مجمع نيقيا… لحظة غيّرت المسيحية والبابا يستعيد صداها اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
هكذا يقرأ المدبر العام للرهبانية المارونية المريمية لقاءات البابا في اليوم الثاني على المستوى الشعبي...
تقارير نشرة الاخبار
13:16
هكذا يقرأ المدبر العام للرهبانية المارونية المريمية لقاءات البابا في اليوم الثاني على المستوى الشعبي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
من إسطنبول إلى إزنيق: رحلة روحية تعيد وصل الماضي بالحاضر
تقارير نشرة الاخبار
13:15
من إسطنبول إلى إزنيق: رحلة روحية تعيد وصل الماضي بالحاضر
0
أخبار لبنان
13:15
قرى حدودية جنوبية بعد عام من الاتفاق: لاعودة ولا اعمار ونقاط محتلة
أخبار لبنان
13:15
قرى حدودية جنوبية بعد عام من الاتفاق: لاعودة ولا اعمار ونقاط محتلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:24
وزارة الداخلية: منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان من الساعة 8:30 صباح الأحد وحتى الثلاثاء
أخبار لبنان
02:24
وزارة الداخلية: منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان من الساعة 8:30 صباح الأحد وحتى الثلاثاء
2
خبر عاجل
12:17
قاسم: حاضرون للنقاش السياسي بشأن السلاح والبحث باستراتيجية دفاعية ولكن ليس تحت الضغط الإسرائيلي وليس من خلال إلغاء الاتفاق الموجود
خبر عاجل
12:17
قاسم: حاضرون للنقاش السياسي بشأن السلاح والبحث باستراتيجية دفاعية ولكن ليس تحت الضغط الإسرائيلي وليس من خلال إلغاء الاتفاق الموجود
3
خبر عاجل
14:21
مصادر غربية للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس تتوجّه إلى تل أبيب الأسبوع المقبل قبل وصولها الى لبنان والمصادر تؤكد أن النقاش مع الجانب الاسرائيلي سيركّز على الشق العسكري
خبر عاجل
14:21
مصادر غربية للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس تتوجّه إلى تل أبيب الأسبوع المقبل قبل وصولها الى لبنان والمصادر تؤكد أن النقاش مع الجانب الاسرائيلي سيركّز على الشق العسكري
4
حال الطقس
00:53
لبنان يتأثر بمنخفص جوي غدًا...
حال الطقس
00:53
لبنان يتأثر بمنخفص جوي غدًا...
5
خبر عاجل
05:27
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لهآرتس: تفكيك سلاح حزب لله والتنظيمات الإرهابية الأخرى خطوة أساسية لضمان السلام
خبر عاجل
05:27
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لهآرتس: تفكيك سلاح حزب لله والتنظيمات الإرهابية الأخرى خطوة أساسية لضمان السلام
6
خبر عاجل
11:58
قاسم: أرحب بزيارة البابا إلى لبنان وكلفنا أشخاصاً من المجلس السياسي لزيارة السفارة البابوية وتقديم رسالة من "حزب الله" إلى البابا
خبر عاجل
11:58
قاسم: أرحب بزيارة البابا إلى لبنان وكلفنا أشخاصاً من المجلس السياسي لزيارة السفارة البابوية وتقديم رسالة من "حزب الله" إلى البابا
7
خبر عاجل
05:33
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لهآرتس: إسرائيل تقدر بنفسها احتياجاتها الأمنية وتتخذ كل الخطوات التي تراها مناسبة للدفاع عن مواطنيها وهي ليست بحاجة لإذن واشنطن للدفاع عن نفسها
خبر عاجل
05:33
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لهآرتس: إسرائيل تقدر بنفسها احتياجاتها الأمنية وتتخذ كل الخطوات التي تراها مناسبة للدفاع عن مواطنيها وهي ليست بحاجة لإذن واشنطن للدفاع عن نفسها
8
اسرار
23:52
أسرار الصحف 29-11-2025
اسرار
23:52
أسرار الصحف 29-11-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More