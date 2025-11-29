متري: إمكانات الجيش ضعيفة لذلك عملية تسليم السلاح بطيئة... والكرسي الرسولي لديه قضيتان اساسيتان لبنان وفلسطين

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أن إمكانات الجيش اللبنانيّ ضعيفة لذلك عملية تسليم السلاح بطيئة، مشيرا الى أنّ حرب إسرائيل ما زالت مستمرة ما يعرقل عمل الجيش اللبنانيّ وأن الجيش لا يتباطأ.



وقال متري في حديث للـLBCI: "البابا لاوون الرابع عشر يسير على خطى سلفه البابا فرنسيس وجميعهم لديهم اهتمام بلبنان بوصفه لديه خصوصية وميزات خاصة".



ولفت الى أن البابا يملك شعبية في الولايات المتحدة لكنّه لا يملك قدرة التأثير على صنّاع القرار



ورأى أن النظام السياسي الطائفي يولد نوع من التنافس بين الطوائف وينتهي بالتقاسم والمحاصصة وأن طريق هذا النظام مسدود لكن تجاوزه يمكن أن يحصل بطرق عدة.



وقال متري: "هناك دول كثيرة تتأثر بدبلوماسية الكرسي الرسولي وهو لديه قضيتان اساسيتان لبنان وفلسطين".