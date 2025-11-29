الأخبار
تدابير السير في اليوم الأوّل لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان

أخبار لبنان
2025-11-29 | 10:35
تدابير السير في اليوم الأوّل لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان
تدابير السير في اليوم الأوّل لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان

سيقوم الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر بزيارة لبنان بين 30-11-2025 و2-12-2025 عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

اليوم الأوّل للزيارة تاريخ 30-11-2025

أوّلًا: سيتمّ قطع الطرقات والتقاطعات والمفارق على طول خطّ سير الزيارة، قبيل مرور الموكب البابوي على أن يتمّ فتحها بعد مروره، وذلك على المسالك الآتية:   

أ- من مطار رفيق الحريري الدولي إلى القصر الجمهوري (16.35 – 17.10):

من مخرج المطار – مستشفى الرسول الأعظم – جسر عماد مغنية – جسر الصفير – الصيّاد – تقاطع الماكدونالدز – تقاطع مستشفى قلب يسوع – القصر الجمهوري.

ب: من القصر الجمهوري إلى السفارة البابوية – حريصا (17.40 – 18.20):

تقاطع مستشفى قلب يسوع – ماكدونالدز مدخل النفق – مخرج النفق الأوتوستراد – مخرج مطعم باباي- مدخل السيتي سنتر – مخرج اللوماك الحبتور – مدخل سوق الخضار – وزارة الطاقة – مفرق الدخولية باتّجاه الدورة – المسلك الشرقي بدءًا من مفرق آغا سركيسيان – محوّل نهر الموت – نفق نهر الكلب- جسر فؤاد شهاب – من جسر فؤاد شهاب باتجاه بكركي – حاريصا – السفارة البابوية.

ثانيًا: سيتمّ إزالة السيّارات المتوقّفة على المسالك المعتمدة اعتبارًا من الساعة 6.00 من تاريخ 30-11-2025، ومنع توقّف السيّارات على جانبي هذه المسالك.

ثالثًا: سيجري إفراغ كلّ من مواقف ساحة الشهداء، واللعازارية قرب الكنيسة وجريدة النهار، اعتبارًا من الساعة 23.00 من تاريخ 30-11-2025.

ويرجى من المواطنين التقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وباللافتات الموضوعة على طول المسالك المعتمدة، تسهيلًا للمرور ومنعًا للازدحام.

