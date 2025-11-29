الأخبار
تدابير السير في اليوم الأوّل لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان
أخبار لبنان
2025-11-29 | 10:35
تدابير السير في اليوم الأوّل لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان
سيقوم الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر بزيارة لبنان بين 30-11-2025 و2-12-2025 عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
اليوم الأوّل للزيارة تاريخ 30-11-2025
أوّلًا: سيتمّ قطع الطرقات والتقاطعات والمفارق على طول خطّ سير الزيارة، قبيل مرور الموكب البابوي على أن يتمّ فتحها بعد مروره، وذلك على المسالك الآتية:
أ- من مطار رفيق الحريري الدولي إلى القصر الجمهوري (16.35 – 17.10):
من مخرج المطار – مستشفى الرسول الأعظم – جسر عماد مغنية – جسر الصفير – الصيّاد – تقاطع الماكدونالدز – تقاطع مستشفى قلب يسوع – القصر الجمهوري.
ب: من القصر الجمهوري إلى السفارة البابوية – حريصا (17.40 – 18.20):
تقاطع مستشفى قلب يسوع – ماكدونالدز مدخل النفق – مخرج النفق الأوتوستراد – مخرج مطعم باباي- مدخل السيتي سنتر – مخرج اللوماك الحبتور – مدخل سوق الخضار – وزارة الطاقة – مفرق الدخولية باتّجاه الدورة – المسلك الشرقي بدءًا من مفرق آغا سركيسيان – محوّل نهر الموت – نفق نهر الكلب- جسر فؤاد شهاب – من جسر فؤاد شهاب باتجاه بكركي – حاريصا – السفارة البابوية.
ثانيًا: سيتمّ إزالة السيّارات المتوقّفة على المسالك المعتمدة اعتبارًا من الساعة 6.00 من تاريخ 30-11-2025، ومنع توقّف السيّارات على جانبي هذه المسالك.
ثالثًا: سيجري إفراغ كلّ من مواقف ساحة الشهداء، واللعازارية قرب الكنيسة وجريدة النهار، اعتبارًا من الساعة 23.00 من تاريخ 30-11-2025.
ويرجى من المواطنين التقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وباللافتات الموضوعة على طول المسالك المعتمدة، تسهيلًا للمرور ومنعًا للازدحام.
