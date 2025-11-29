الأخبار
رئيس بلدية بيروت عمل على دعم تأمين تغذية ثابتة لنفق سليم سلام
أخبار لبنان
2025-11-29
رئيس بلدية بيروت عمل على دعم تأمين تغذية ثابتة لنفق سليم سلام
طلب رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان من وزير الطاقة جوزيف الصدي دعم تأمين تغذية ثابتة لنفق سليم سلام، بعدما وردته شكاوى عن انقطاع الكهرباء بسبب تعطل المولد أو نفاد المازوت.
وأكّد تجاوب الوزير وتعاون رئيس مجلس إدارة EDL كمال الحايك ومدير شركة KVA قاطري في إعداد الدراسة وتسريع التنفيذ الذي انطلق منذ نحو عشرة أيام.
وواكب زيدان المشروع يومًا بيومه، موضحًا تولّي شركة MEA، برئاسة محمد الحوت، تمويل المشروع.
وشكر دعم أعضاء المجلس البلديّ ومن النائب فؤاد مخزومي.
