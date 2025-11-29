مؤسسة الكهرباء: سنرفع القدرة الانتاجية لمناسبة زيارة قداسة البابا

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، أنه "عند الساعة 3:30 من بعد ظهر اليوم حصل انخفاض مفاجئ حاد بالتردد (Under Frequency) على الشبكة الكهربائية، ما أدى إلى انقطاع عام للتيار الكهربائي (Blackout).



وقد تمكنت الفرق الفنية في المؤسسة من إعادة التغذية الكهربائية تدريجا بعد إعادة ربط مجموعات الإنتاج في معمل الزهراني.



وقالت في بيان: "إلا أنه، وعند الساعة 6:00 مساءً، وخلال عملية ربط باقي المجموعات الإنتاجية، حصل ارتفاع في التردد (Over Frequency) ما أدى الى انفصال معمل الزهراني مجددًا عن الشبكة الكهربائية".



واشارت إلى أنّ "عملية إدارة الشبكة ومراقبتها بالفعالية المطلوبة من دون مركز التحكم الوطنيّ (National Control Center - NCC) الذي دُمّر بالكامل خلال انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، هي صعبة للغاية".



وأكّدت أنها تعمل حاليًا على إعادة التغذية الكهربائية تدريجًا، وبمناسبة زيارة قداسة الحبر الأعظم إلى لبنان ستضع غالبية مجموعات الإنتاج المتاحة لديها على الشبكة لرفع القدرة الإنتاجية لحدود /900/ ميغاواط، لرفع مستوى استقرار وثبات الشبكة الكهربائية.



كما أكّدت أنها ستتخذ إجراءات استثنائية خلال الأيام الثلاثة المقبلة بالتزامن مع هذه الزيارة المباركة والتي قد تنعكس على مستوى التغذية في مختلف المناطق اللبنانية وستفيد بها المواطنين الكرام عندما يلزم.