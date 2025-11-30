فريد البستاني للبابا لاون: توجّه الى قانا الجنوب وأضرب بعصا مار بطرس

طلب النائب فريد البستاني من البابا لاون الرابع عشر، برسالة واضحة، أن يتوجّه الى الجنوب.

وقال في منشور على منصّة "إكس": "يوم الثلاثاء، وبعد القداس وعند توجهّك إلى المطار، أطلب من السائق أن يكمل سير الـPapa Mobili نحو الجنوب وتوجّه نحو بلدة قانا التي وطأها السيّد المسيح منذ ٢٠٠٠ عام وحيث قام بأوّل اعجوبة".

وأضاف: "اضرب بعصا مار بطرس على ارض قانا وقل بصوت عال لإسرائيل، كفى اغتيالات واعتداءات، انسحبوا من كلّ النقاط التي تم احتلالها بعد ٧ تشرين ٢٠٢٣ وكفّوا شرّكم عن لبنان".

وتوجّه الى حزب الله قائلًا: "لقد أديتم قسطكم في العلى من التحرير والمقاومة، ولكن حان وقت تسليم الشعلة والسلاح الى الدولة".



وأوضح أنه حان وقت العيش بأمان، حان وقت السلام، حان وقت الازدهار، حان وقت العمل لمستقبل افضل لكلّ ابناء لبنان.