بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت

وصل البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان، في زيارة تاريخية تستمر حتى يوم الثلاثاء، يحمل خلالها رسالة سلام الى اللبنانيين.



وأقيمت للبابا لاون مراسم استقبال رسمية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.