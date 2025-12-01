الأخبار
لورين… عاملة فيليبينية أُجبرت على ترك منزلها والعمل في لبنان لكنّ ذلك لم يعقها عن التطوّع ومساعدة الآخرين

أخبار لبنان
2025-12-01 | 05:13
البابا من حريصا: في لبنان اليوم انتم مسؤولون عن الرجاء
البابا لاون يصلي في دير عنايا... ومؤمنون انتظروه لساعات تحت المطر (فيديوهات حصرية للـLBCI)
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
08:56

النائب علي فياض للـLBCI: المصالحة التي تكلم عليها البابا استوقفتني بالمعنى الإيجابيّ لأنّها كمسار عليها أن تتحوّل إلى إصلاح

LBCI
آخر الأخبار
08:47

البابا يتجه إلى ساحة الشهداء

LBCI
آخر الأخبار
08:46

النائب علي فياض للـLBCI: أكدنا في الرسالة الى البابا التمسك بالعيش المشترك والسيادة ووحدة البلد وعلى الديمقراطية التوافقية

LBCI
آخر الأخبار
08:33

الهدايا البابوية للبنان… رموز سلام ورجاء ترافق زيارة البابا لاون الرابع عشر

اخترنا لكم
LBCI
آخر الأخبار
08:33

الهدايا البابوية للبنان… رموز سلام ورجاء ترافق زيارة البابا لاون الرابع عشر

LBCI
أخبار لبنان
08:14

بري التقى رئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
07:15

"نعمة على نعمة" في عنّايا: البابا لاون الرابع عشر يزور ضريح القدّيس شربل

LBCI
أخبار لبنان
06:31

بكركي تستعد لإستقبال البابا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-26

لبنان وقبرص يوقّعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية: إنجاز استراتيجي يفتح أبواب التعاون في الطاقة والاقتصاد والأمن

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

وزير المالية لـ "عشرين 30": نُقلّص اعتماد الوزارة على الكاش..ومن مصلحة الجميع أن نصل إلى اتفاق مع صندوق النقد

LBCI
أخبار دولية
14:52

الجيش الأميركي: نفذنا مع سوريا غارات جوية على مخازن أسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
أخبار دولية
2025-11-25

الأمم المتحدة: امرأة تقتل على يد شخص قريب كل 10 دقائق

بالفيديو
LBCI
أخبار لبنان
05:35

وسط التصفيق وهتافات المؤمنين… البابا لاون: سلام المسيح!

LBCI
أخبار لبنان
05:13

لورين… عاملة فيليبينية أُجبرت على ترك منزلها والعمل في لبنان لكنّ ذلك لم يعقها عن التطوّع ومساعدة الآخرين

LBCI
خبر عاجل
04:47

بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا

LBCI
أخبار لبنان
02:31

مرور موكب البابا في اوتوستراد جونية متجهًا إلى عنايا

LBCI
أخبار لبنان
02:07

منتظرو البابا من عنايا ليسوا فقط لبنانيين... شافٍ: "مار شربل بيسوا كل شي"

LBCI
أخبار لبنان
02:06

كاميرا الـLBCI داخل دير مار مارون - عنايا... إليكم الصورة من أمام ضريح القديس شربل

LBCI
أخبار لبنان
01:45

رغم تساقط الأمطار... حشود تنتظر البابا لاون في عنايا

LBCI
أخبار لبنان
01:29

من جونية الى عنايا... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون

LBCI
أخبار دولية
13:51

قلق إقليمي وتحركات سعودية-تركية نحو طهران لاحتواء التصعيد المحتمل

الأكثر قراءة
LBCI
أمن وقضاء
09:40

إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...

LBCI
أخبار لبنان
10:15

على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)

LBCI
خبر عاجل
13:36

تابعوا في هذه اللحظات مباراة لبنان وقطر مباشرةً عبر الـLBCI والـLB2

LBCI
أخبار لبنان
16:25

البابا لاون يزور راهبات الكرمل في حريصا

LBCI
أخبار لبنان
09:07

بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت

LBCI
حال الطقس
02:33

المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
12:00

ترقبوا مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة على الـLBCI والـLB2 فور انتهاء نشرة الأخبار المسائية

LBCI
خبر عاجل
03:44

البابا لاون يصلي في دير عنايا... ومؤمنون انتظروه لساعات تحت المطر (فيديوهات حصرية للـLBCI)

Learn More