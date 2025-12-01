بري التقى رئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس اللجنة الموقتة لإدارة وإستثمار مرفأ بيروت مروان النفّي وأعضاء مجلس الإدارة في زيارة بروتوكولية، بمناسبة تسلمهم مهامهم الجديدة لادارة مرفأ بيروت .