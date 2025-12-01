الراعي: شبابَنا يتطلّعون إلى بناء لبنانَ جديدٍ يحتضن تعدد انتماءاتِه الدينية والثقافيّة

بعد مباركة الحشد الكبير في باحة الصرح البطريركي في بكركي تسلم قداسة البابا لاون من على المنصة المخصصة لكرسيه والى يمينه البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عددا من الهدايا الرمزية التي تجسد لبنان واهله على تنوعهم واعدين قداسته بان يكون لبنان داعي سلام. بعدها منح قداسته البركة الرسولية للبنان واهله.



والقى البطريرك الراعي كلمة قال فيها: أهلاً بكم في لبنانَ، هذا البلدِ الصغيرِ بمساحته، الكبيرِ برسالته".



وأضاف: " اليومَ يستقبلُكم لبنانُ، لا ببهرجة القصور، بل برهافةِ جراحه. يُقدِّمُ لكم أثمنَ ما يملِكُ: دموعَه وقد صارت لآلئَ رجاءٍ، وجبالَه وقد غدت مذابحَ تضرّعٍ وصلاة".



وتابع: "شبابَنا يتطلّعون إلى بناء لبنانَ جديدٍ، لبنانَ يحتضنُ تعدّدَ انتماءاتِه الدينيّةِ والثقافيّة، ويُثمِّرُها في روح الأخوّةِ والوئام. يريدون وطنًا يكونُ فيه الإيمانُ قوّةً فاعلةً لا انطواءً، ويكونُ فيه التنوّعُ غِنىً لا انقسامًا، والسلامُ فيه غلبةً على البَغضاء وإخاءً مستدامًا".