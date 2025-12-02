البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة

شكّلت المحطّة الثانية للبابا لاون الرابع عشر في اليوم الثالث والأخير من زيارته التاريخية للبنان، محطة وجدانية وإنسانية بامتياز، إذ توجّه صباحا إلى موقع الانفجار في مرفأ بيروت حيث وقف في صلاة صامتة إجلالا لأرواح شهداء الرابع من آب، قبل أن يترأس لاحقا القداس الإلهي على الواجهة البحرية للعاصمة.



ولدى وصوله إلى المرفأ، كان في استقبال الحبر الأعظم رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من المسؤولين. وتقدّم البابا باتجاه اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء 245 شهيدًا وضحية، حيث رفع صلاة صامتة امتدت لدقائق عدة، ساد خلالها صمتٌ تام خيّم على المكان.

بعدها، صافح البابا أفراد عائلات الضحايا، واستمع مطولا إلى شهاداتهم ومعاناتهم، كما قدّم هدايا رمزية للأطفال الذين حضروا برفقة ذويهم.