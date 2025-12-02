الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة

أخبار لبنان
2025-12-02 | 02:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة

شكّلت المحطّة الثانية للبابا لاون الرابع عشر في اليوم الثالث والأخير من زيارته التاريخية للبنان، محطة وجدانية وإنسانية بامتياز، إذ توجّه صباحا إلى موقع الانفجار في مرفأ بيروت حيث وقف في صلاة صامتة إجلالا لأرواح شهداء الرابع من آب، قبل أن يترأس لاحقا القداس الإلهي على الواجهة البحرية للعاصمة.

ولدى وصوله إلى المرفأ، كان في استقبال الحبر الأعظم رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من المسؤولين. وتقدّم البابا باتجاه اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء 245 شهيدًا وضحية، حيث رفع صلاة صامتة امتدت لدقائق عدة، ساد خلالها صمتٌ تام خيّم على المكان.
 
 
بعدها، صافح البابا أفراد عائلات الضحايا، واستمع مطولا إلى شهاداتهم ومعاناتهم، كما قدّم هدايا رمزية للأطفال الذين حضروا برفقة ذويهم.
 

أخبار لبنان

البابا لاون

مرفأ

بيروت

LBCI التالي
بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت
استقرار جوي وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
02:15

وصول رئيس الحكومة نواف سلام للمشاركة في الصلاة الصامتة في مرفأ بيروت

LBCI
آخر الأخبار
02:49

وصول البابا لاون الى مرفأ بيروت ورئيس الحكومة نواف سلام في استقباله

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-01

دخول البابا لاون الرابع عشر إلى دير ما مارون عنايا لزيارة ضريح القديس شربل والصلاة هناك

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-01

البابا لاون من دير عنايا: الطبيعة التي تحيط بهذا البيت بيت الصلاة تشدنا بجمالها الى الزهد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:34

مجلس إدارة مرفأ بيروت ينفي المعلومات المتداولة حول الرواتب ويؤكد التزامه بالشفافية

LBCI
أخبار لبنان
08:20

سلام من مرفأ بيروت: وقفة البابا في المرفأ هي وقفة للعدالة ولأهل الشهداء والضحايا ولبيروت وأهلها وكل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:00

البابا لاون يختتم زيارته التاريخية للبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:46

وزير الثقافة: زيارة البابا في السياسة هدفها استنهاض للبنان كي لا ييأس اللبنانيون من التحديات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-19

أكسيوس نقلًا عن مصادر أميركية وإسرائيلية: إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية مسبقًا بضرباتها في غزة

LBCI
اسرار
2025-11-28

أسرار الصحف 29-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-14

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
آخر الأخبار
03:45

البابا لاون الرابع عشر يترأس القداس الالهي في الواجهة البحرية لبيروت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:20

سلام من مرفأ بيروت: وقفة البابا في المرفأ هي وقفة للعدالة ولأهل الشهداء والضحايا ولبيروت وأهلها وكل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:00

البابا لاون يختتم زيارته التاريخية للبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:54

الرئيس عون في وداع البابا: الزيارة ستبقى محفورة في ذاكرة لبنان وشعبه وسنستمر في تجسيد رسالتكم

LBCI
أخبار لبنان
06:49

الراعي للبابا لاون: أشكر لكم اهتمامكم بشعبنا وتشجيعكم للشبان

LBCI
أخبار لبنان
06:43

البابا من مطار بيروت: لوقف الهجمات والأعمال العدائية ولا يظن أحد أن القتال المسلح يجلب أي فائدة

LBCI
أخبار لبنان
06:39

بالفيديو: مراسم وداع للبابا لاون في مطار بيروت في ختام زيارته للبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:32

البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق

LBCI
أخبار لبنان
03:24

بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت

LBCI
أخبار لبنان
02:59

البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا

LBCI
أخبار لبنان
02:32

البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)

LBCI
أخبار لبنان
04:32

البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق

LBCI
خبر عاجل
06:34

البابا لاون من مطار بيروت في ختام زيارته للبنان: أحيي كل مناطق لبنان التي لم أتمكن من زيارتها طرابلس والشمال والبقاع والجنوب الذي يعيش بصورة خاصة حالة من الصراع وعدم الاستقرار

LBCI
أخبار لبنان
02:59

البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة

LBCI
أخبار لبنان
03:24

بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت

LBCI
خبر عاجل
12:18

البابا لاون للشبيبة من بكركي: المستقبل بين أيديكم ولديكم فرصة تاريخية لتغيير المستقبل والحب قادر على معالجة جروح الجميع ومباركون من يحملون السلام ويصنعونه وهؤلاء هم أبناء الله

LBCI
أخبار لبنان
13:51

لكل من يريد المشاركة في القدّاس غدًا مع البابا لاوون الرابع عشر… هذا التقرير لكم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More