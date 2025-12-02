نحو 150 ألف شخص يشاركون في القداس الذي يترأسه البابا في بيروت

يشارك نحو 150 ألف شخص في القدّاس الذي يترأسه البابا لاوون الرابع عشر في الهواء الطلق في بيروت الثلاثاء، وفق ما نقل المكتب الإعلامي للفاتيكان عن السلطات المحلية.



وتدفق المصلّون منذ الصباح الباكر للمشاركة في القداس المقام عند واجهة بيروت البحرية، ويعد الحدث الشعبي الأبرز في ختام زيارة من ثلاثة أيام، حمل خلالها البابا رسالة أمل وسلام الى البلد الذي أنهكته أزمات متلاحقة.