البابا لاون: الشرق الأوسط يحتاج إلى مقاربات جديدة لتخطي "عقلية الانتقام والعنف"

شدد البابا لاون الرابع عشر على أن الشرق الأوسط يحتاج الى "مقاربات جديدة" من أجل تخطي "عقلية الانتقام والعنف" وتجاوز الانقسامات السياسية والدينية، داعيا مسيحيي المشرق الى التحلي بـ"الشجاعة".وقال البابا في كلمة ألقاها في ختام القداس الذي ترأسه في واجهة بيروت البحرية بحضور عشرات الآلاف من المصلين: "الشرق الأوسط يحتاج إلى مقاربات جديدة لرفض عقلية الانتقام والعنف، وللتغلب على الانقسامات السياسية والاجتماعية والدينية، ولفتح فصول جديدة باسم المصالحة والسلام".وأضاف: "وأخيرا، لكم يا مسيحيي المشرق، أبناء هذه الأرض بكل ما للكلمة من معنى، تحلوا بالشجاعة، فالكنيسة كلها تنظر اليكم بمحبة وإعجاب".