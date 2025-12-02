الرئيس عون في وداع البابا: الزيارة ستبقى محفورة في ذاكرة لبنان وشعبه وسنستمر في تجسيد رسالتكم

رأى رئيس الجمهورية جوزاف عون أن زيارة البابا لاون ستبقى محفورة في ذاكرة لبنان وشعبه.



وقال الرئيس عون من مطار بيروت في ختام زيارة البابا: "شعبنا هو شعب مؤمن يرفض الموت والرحيل وهو شعب مؤمن قرر الصمود بالمحبة والسلام والحق وهو يستحق الحياة وتليق به".



وأضاف: "سمعنا رسالتكم وسنستمر في تجسيدها وتظل لنا امنية ان نكون دائما في صلاواتكم".



وتابع: "في كلماتكم ولقاءاتكم مع أبناء هذا البلد لمسنا عمق محبتكم للبنان وشعبه وصدق رغبتكم في أن يبقى لبنان وطن الرسالة والحوار والإنفتاح ووطن الحرية لكل انسان".