وزير الثقافة: زيارة البابا في السياسة هدفها استنهاض للبنان كي لا ييأس اللبنانيون من التحديات

أكد وزير الثقافة غسان سلامة أن زيارة البابا لاون الرابع عشر كانت مقررة من أيام البابا فرنسيس، مشيرًا الى أن البابا الحالي نفذ رغبة سلفه.



كما اعتبر سلامة في حديث للـLBCI أن البابا لاون قريب من الفقراء وانه ليس على الموجة نفسها مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب وليس موفد من قبله.

وأوضح أن زيارة البابا في السياسة هدفها استنهاض للبنان كي لا ييأس اللبنانيون من التحديات والاثقال وكي يبقوا على قدرتهم في التحمل.

وأشار الى أن الموفدون حملوا رسالة للبنان بأن هناك خطرًا من تكثيف العمليات العسكرية الاسرائيلية لكن من دون الوصول الى حرب شاملة.

في السياق، قال سلامة: "لا ارى في السياسة الدولية تمجيدًا وتركيزًا على الخلط بين التراث الديني الابراهيمة وبين الاتفاقيات الابراهيمية“.