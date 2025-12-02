تحالف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان: لاعتماد سياسات الدمج الكامل

أكّد تحالف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان أنّ لبنان يحتفل للمرة الأولى منذ إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهذا اليوم بعد مصادقته عليها بما فيها البروتوكول الاختياريّ.

وقال التحالف إنّ هذه المصادقة تعني أنّ الدولة اللبنانية قد حزمت أمرها وأقرت بأن قضية الإعاقة هي قضية حقوقية بامتياز لا يجوز التعاطي معها من موقع الرعاية والشفقة بل من موقع الحق.

واعتبرت أنّ أهم تحول سياسيّ مطلوب هو إجراء الدولة بتحول نوعيّ في فلسفتها ولغتها وسياساتها تجاه القضية “وهذا يعني اعتماد سياسات الدمج الكامل في المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع السياسات والميزانيات التي تجعل هذا الادماج ناجحًا وحقيقة”.

ودعا تحالف منظمات الأشخاص ذوي الاعاقة في لبنان الحكومة إلى الالتزام بالآتي: