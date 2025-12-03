مرقص أطلع الرئيس عون على نتائج اجتماع وزراء الإعلام العرب ونوّه بالمواكبة الإعلامية لزيارة البابا

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الإعلام المحامي د.بول مرقص على نتائج اجتماع وزراء الإعلام العرب والمداولات التي تناولت الوضع في لبنان، وقد نوّه الوزير مرقص بالمواكبة الإعلامية التي رافقت زيارة البابا لاوون الرابع عشر لبنان.