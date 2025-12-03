الدفاع المدني: 41 مهمّة خلال 24 ساعة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني ان عناصرها نفذت 89 مهمة في الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:



-اخماد حرائق:17: أعشاب: 3، أشجار مثمرة: 1، منازل:2، نفايات 3، آليات متنوعة: 3، مؤسسات: 4، كهرباء:1، منازل: 2



انقاذ: حيوان: 1



-اسعاف: 14: حالات طارئة: 8، حوادث سير: 4، نقل مرضى: 2



سلامة عامة: 9