الدفاع المدني: 41 مهمّة خلال 24 ساعة

أخبار لبنان
2025-12-03 | 04:04
مشاهدات عالية
الدفاع المدني: 41 مهمّة خلال 24 ساعة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني ان عناصرها نفذت 89 مهمة في الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:

-اخماد حرائق:17: أعشاب: 3، أشجار مثمرة: 1، منازل:2، نفايات 3، آليات متنوعة: 3، مؤسسات: 4، كهرباء:1، منازل: 2

انقاذ: حيوان: 1

-اسعاف: 14: حالات طارئة: 8، حوادث سير: 4، نقل مرضى: 2

سلامة عامة: 9

أخبار لبنان

المدني:

مهمّة

شعبة المعلومات تدهم غرفة مطلوب للقضاء في أحد الفنادق وتضبط كميّة من المخدّرات المعدّة للترويج
كركي ادّعى على شركتَيْن و45 أجيرًا وهميًّا
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-26

عمليات الدفاع المدني خلال 24 ساعة: 29 عملية إخماد حرائق و13 عملية إنقاذ وإسعاف

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-25

إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و9 جرحى في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-25

إحصاءات غرفة التحكم: 7 جرحى في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-18

إحصاءات غرفة التحكم: 11 جريحا في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة

LBCI
أخبار لبنان
06:37

بحثٌ بين مستشار رئيس الجمهورية وبري: هذه نتائج زيارة البابا والمستجدات السياسية الامنية

LBCI
أخبار لبنان
06:13

أول اجتماع مباشر بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين مدنيين منذ عقود

LBCI
أخبار لبنان
05:01

نقابة الوكلاء البحريين: لحماية دور مرفأ بيروت الإقتصادي ودعم جهود تطويره وتعزيز الحوكمة

LBCI
أخبار لبنان
04:50

جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-20

كركي يدعي على مؤسّسة وثلاثة أجراء وهميين وينهي التحقيقات في مكتب بتغرين

LBCI
اسرار
23:33

أسرار الصحف 03-12-2025

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-28

يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به

LBCI
خبر عاجل
11:31

الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم

LBCI
خبر عاجل
01:44

رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

هدية من الـLBCI إلى البابا: شكر من القلب للقلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

قراءة شاملة لرحلة البابا بمفاصلها كلها…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

لقاء وجداني بين البابا وضحايا انفجار المرفأ...هذا ما اخبروه للـ LBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

رحلة البابا الى بيروت… بين كلمات تشفي ووجوه تروي حكاية وجع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الـ LBCI ترافق البابا في رحلة العودة إلى روما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

مزاعمُ إسرائيلية عن لبنان إلى أورتاغوس... هذا ما في التفاصيل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:53

مقدمة النشرة المسائية 2-12-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

رسائلُ إسرائيلية إلى أميركا: حزب الله يعزّز قدراته وتصعيد على لبنان

LBCI
خبر عاجل
11:31

الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم

LBCI
أمن وقضاء
02:07

إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
01:49

منخفض جوي نهاية الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
04:50

جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"

LBCI
أخبار لبنان
02:35

مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن

LBCI
خبر عاجل
09:18

حصريا للـLBCI: رسالة من البابا لاون إلى الرئيس عون عبر الطيران المدنيّ من على متن الطائرة بعد اقلاعها

LBCI
خبر عاجل
01:44

رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان

LBCI
خبر عاجل
10:13

البابا ردًا على سؤال الـLBCI فور وصوله إلى روما عن ايصال صرخة اللبنانيين إلى ترامب للمساهمة في وضع حد للاعتداءات الاسرائيلية: تواصلت وسأتواصل مع القادة لإحلال السلام

Learn More