رئيس الحكومة: لسنا بصدد مفاوضات سلام مع إسرائيل ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ خطوة ضم دبلوماسيّ لبنانيّ سابق إلى اللجنة محصنة سياسيًا وتحظى بمظلة وطنية.



واعتبر في حديث لـ"الجزيرة" أنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو ذهب بعيدًا في توصيفه خطوة بضم الدبلوماسيّ اللبنانيّ السابق إلى اللجنة.



وقال: "لسنا بصدد مفاوضات سلام مع إسرائيل والتطبيع مرتبط بعملية السلام".



وأضاف: "وصلتنا رسائل إسرائيلية عن تصعيد محتمل، لكنّه غير مرتبط بمهل زمنية".



وكشف سلام عن أنّ تقييم الموفدين الذين زاروا بيروت يكمن في أنّ الوضع خطير وقابل للتصعيد.



وشدد على وجوب تسليم "حزب الله" سلاحه، مشيرًا إلى أنّ هذا من أهم عناوين المشاركة في مشروع بناء الدولة.



ورأى سلام أنّ سلاح "حزب الله" لم يردع إسرائيل ولم يحمِ لبنان، لافتًا إلى أنّ الدولة بذلك، استعادت قرار الحرب والسلم.



وقال: "لن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة ويجب استخلاص العبر من تجربة نصرة غزة".