الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حبيب يستعجل تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أخبار لبنان
2025-12-03 | 08:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حبيب يستعجل تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
حبيب يستعجل تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

لمناسبة "اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة" – 3 كانون الأول، ناشد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب الجهات الرسمية المعنية "الإسراع في استكمال الإجراءات الضرورية لوضع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقّع عليها لبنان عام ٢٠٠٧، موضع التنفيذ العملي بعد مصادقة مجلس النواب عليها في شهر نيسان الماضي، لما تحمله هذه الخطوة من أهمية وطنية وإنسانية على حدّ سواء".

وأضاف حبيب في بيان: إن الإنجاز المُحقّق على مستوى المصادقة ما كان ليرى النور لولا الجهود الحثيثة التي بذلها أصحاب الإرادة الصلبة، وفي طليعتهم جو رحّال، الذي أثبت أن المثابرة والالتزام قادران على تحريك الملفات الوطنية وإعادتها إلى دائرة الاهتمام العام.

وأكد أن "دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ سيُلزم الدولة اللبنانية بمواءمة تشريعاتها بما يضمن تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم، وتحقيق استقلاليّتهم، ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، إضافة إلى وضع آليات رقابية تُعزّز تطبيق هذه الحقوق وفق أعلى المعايير الدولية".

وختم حبيب مؤكداً أنّ "بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولاً هو مسؤولية وطنية مشتركة، وأنّ الأشخاص ذوي الإعاقة يشكّلون جزءاً أصيلاً من النسيج اللبناني، وطاقات كبيرة يجب الاعتراف بها وإتاحتها، تحقيقاً لرسالة لبنان الإنسانية والتزاماته الدولية".

أخبار لبنان

يستعجل

تطبيق

الاتفاقية

الدولية

لحقوق

الأشخاص

الإعاقة

LBCI التالي
فجوات مالية إضافية في خزينة بلدية بيروت (الأخبار)
قوى الأمن: تدابير سير ومنع مرور في برج أبي حيدر أسبوعًا بسبب الأعمال
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:40

تحالف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان: لاعتماد سياسات الدمج الكامل

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-15

حبيب يثمن المبادرة الإنسانية لوزارة الشؤون الاجتماعية لتسهيل الحصول على بطاقات الإعاقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-20

للمرة الأولى... خطة الطوارئ الوطنية تضم الأشخاص ذوي الإعاقة بمعايير شاملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-23

مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:52

الرئيس عون: اللبنانيون اجتمعوا ليس فقط حول شخص قداسة البابا بل حول ما يمثله كرسول للسلام

LBCI
أمن وقضاء
09:37

تدابير سير على المسلك الغربي من الأوتوستراد المتّجه من حالات حتّى نهر ابراهيم بسبب أعمال تحديد وتخطيط

LBCI
أخبار لبنان
09:17

السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح

LBCI
أخبار لبنان
08:48

لجنة المال أنهت نقاش مواد الموازنة وعلّقت ٨ مواد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-26

قداس في الذكرى ٣٥ لاستشهاد القائد داني شمعون وعائلته

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-29

وزارة الداخلية: منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان من الساعة 8:30 صباح الأحد وحتى الثلاثاء

LBCI
خبر عاجل
2025-11-26

وزير الخارجية المصري بعد لقائه الرئيس عون: نقلت دعم مصر الكامل لقرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية ونحن معنيون باستقرار لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-24

برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:59

توجيهات لنتنياهو بإرسال مندوب إسرائيلي للقاء مسؤولين في لبنان... فمن هو؟ وهل اجتماعاته تقتصر على الميكانيزم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...

LBCI
خبر عاجل
01:44

رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

هدية من الـLBCI إلى البابا: شكر من القلب للقلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

قراءة شاملة لرحلة البابا بمفاصلها كلها…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

لقاء وجداني بين البابا وضحايا انفجار المرفأ...هذا ما اخبروه للـ LBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

رحلة البابا الى بيروت… بين كلمات تشفي ووجوه تروي حكاية وجع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الـ LBCI ترافق البابا في رحلة العودة إلى روما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

مزاعمُ إسرائيلية عن لبنان إلى أورتاغوس... هذا ما في التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:31

الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم

LBCI
أمن وقضاء
02:07

إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
04:50

جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"

LBCI
حال الطقس
01:49

منخفض جوي نهاية الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
02:35

مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن

LBCI
خبر عاجل
01:44

رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:18

ضغوط أميركية لضمّ مدنيين إلى اجتماعات الميكانيزم… ومصادر غربية للـLBCI: "من المبكر الحكم على نتائج الخطوة"

LBCI
خبر عاجل
03:19

نتنياهو: هذه محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان وسأرسل ممثلا إلى اجتماع مع مسؤولين حكوميين في لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More