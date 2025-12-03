لجنة المال أنهت نقاش مواد الموازنة وعلّقت ٨ مواد

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيها دراسة مشروع قانون موازنة ٢٠٢٦.



وأعلن كنعان تعليق 8 مواد سيعودوا إليها بعد إنهاء اعتمادات الموازنة بدءًا من الأسبوع المقبل مع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بدءًا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الى الصناديق وسواها.



وأكّد أنّ هذه الاعتمادات ستُناقش بشكل يوميّ، وفق رقابة لجنة المال التي اعتادوا عليها.



وأوضح أنّهم سجّلوا ملاحظتين للسلطة التنفيذية بإجماع المشاركين في الجلسة.



وقال: "الأولى هي أنّ التعديلات التي لها علاقة بقانون المحاسبة العمومية يجب أن تأتي بشكل مستقل الى مجلس النواب لا بمشروع الموازنة".



وأضاف: "إذ لا يمكن تعديل قانون المحاسبة العمومية بموازنة يفترض أن تحترمه".



وأشار إلى أنّ الملاحظة الثانية، هي يجب أن لا تكون هناك استثناءات تضرب شمولية الموازنة "لأنّ ذلك يعرّضها للطعن، وهناك سوابق على هذا الصعيد. لذلك تصر لجنة المال على ضرورة احترام الموازنة للأصول والقوانين، لاسيما لناحية شمولية الموازنة وفرسانها".