غادة أيوب: وضع مدني في لجنة الميكانيزم هو شراء للوقت... ولا يمكن القبول بأي تسوية في موضوع الانتخابات
أخبار لبنان
2025-12-03 | 16:50
غادة أيوب: وضع مدني في لجنة الميكانيزم هو شراء للوقت... ولا يمكن القبول بأي تسوية في موضوع الانتخابات
أكدت النائب غادة أيوب أنه هناك علاقة شفافة بين معراب ورئيس الجمهورية، مغتبرة أن تكتل الجمهورية القوية من البداية داعم للرئيس والحكومة وأن لا مواجهة له سوى مع السلاح.
وأوضحت النائب أيوب في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـ LBCI أن حرب القوات اللبنانية يتفق مع الرئيس عون على مواجهة السلاح غير الشرعي المنتشر على الأراضي اللبنانية وأنهم يدعمون خطاب القسم ويريدون انجاحه "اذا كان الرئيس لا يزال يريد ذلك".
أما في ما يخص دعوة رئيس حزب القوات سمير جعجع الى استقبال البابا لاوون الرابع عشر في القصر الجمهوري في بعبدا، رأت أيوب أنه حصل خطأ في دوائر بعبدا بعدم دعوة جعجع، مشيرة الى أنه على الدوائر المعنية مراجعة "البروتوكول" وأنه على رئيس الجمهورية مسؤولية.
وفي موضوع سبب زيارة البابا، اعتبرت أنها أساسية، لافتة الى أنه قال للبنانيين "تمسكوا بارضكم وبوطنكم وبتجربتكم وأنا متمسك بلبنان السلام لا لبنان السلاح والحرب".
كذلك، قالت أيوب، عند طرح موضوع رفض البابا لهيمنة الاحزاب، "لا يمكن وضع كل الأحزاب بنفس المستوى وخطابنا بحصرية السلاح واحتكاره وبسط سلطة الدولة على الاراضي اللبنانية ليس خطاب كراهية ولا فتنويًا ويجب على كل من يريد اقامة دولة ان يطالب بهذا الامر والبابا يريد سلام من دون سلاح".
وفي سياق منفصل، ذكرت أيوب أن وجود مدني بالميكانيزم ليس مفاجئًا، انما هو مطلب داخلي من الرئيس بري وسيمون كرم لديه الخبرة الدبلوماسية ومواقفه الثابتة ضد الهيمنة السورية والسلاح غير الشرعي تخوله للمفاوضات.
ولفتت الى أنه من حق رئيس الجمهورية أن يتمثل بمدني في اللجنة.
ورأت أيوب أنه هناك تكويعة عجبية تحصل اليوم فنواب الثنائي يتحدثون عن أهمية التفاوض مع إسرائيل وننتظر توضيحًا رسميًا من الدولة حول ما حصل اليوم في المفاوضات.
وأوضحت أن قائد الجيش يقدم تقريره غدًا الخميس للحكومة فحينها سنرى نسبة تحقيق خطة حصر السلاح، قائلة "أتخوف من أن يكون وضع مدني في لجنة الميكانيزم لشراء الوقت مع الأميركيين لا أكثر وعلى الأكيد الحرب عائدة".
وفي موضوع الانتخابات النيابية القاضمة، اعتبرت أيوب أنه كان يجب على الرئيس بري أن يلعب دور الأخ الأكبر للبنانيين وأن يطرح قانون الانتخابات على البرلمان.
وقالت: "اعتقد انه يحاول شراء الوقت من أجل التمديد"
وأضافت: "بري يقول اليوم إن قانون الانتخابات نافذ ويريد إجراء الانتخابات بوقتها ولكن الحكومة قالت إن هذا القانون لا يمكن تطبيقه إلا بتدخل تشريعي وبري اليوم يقف بوجه قرار الحكومة".
كما رأت أنه لا يمكن للرئيس عون أن يقف متفرجًا في موضوع الانتخابات وعليه استخدام صلاحياته وإرسال رسالة إلى البرلمان.
وأكدت أنه لا يمكن القبول بأي تسوية في موضوع الانتخابات ولن نسير بأي اقتراح بهدف التمديد لمجلس النواب فلا مبرر اليوم لعدم إجراء انتخابات.
أيضًا، شددت أيوب على أن طرح القوات واضح وهو بناء الدولة، "كل من يريد الانضمام لنا ومشاركتنا بمعركتنا نرحب به".
ولاحضت أن الطائفة الشيعية تنتفض اليوم على داخلها وترفض هيمنة الثنائي عليها، قائلة "قد نصل إلى مرحلة يأتي بها الحزب ويسلم سلاحه".
