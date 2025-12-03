المطران انطوان بو نجم: ما من مانع للذهاب باتجاه مفاوضات السلام والشعب تعب

أكد راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران انطوان بو نجم أن زيارة البابا لاون الرابع عشر الى لبنان كانت شاملة وممتازة.



وعبّر المطران بو نجم عن استغرابه الى عدم دعوة سمير جعجع الى اللقاء في قصر بعبدا.



وقال: "لا نعلم ما حصل وأعتقد أنه يجب سؤال السفير البابوي عن الموضوع".



في السياق، شدد المطران بو نجم في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـ LBCI على أن السلام آت، موضحًا أن البابا قال إنه يتابع هذا الموضوع شخصيًا.



وأشار الى تأييد البابا لنزع السلاح بالكامل، لافتًا الى قوله أنه "على السياسيين أن يكونوا صانعي سلام ولا حروب".



في موضوع منفصل، قال المطران بو نجم إن الكنيسة بحالة تجديد دائمة ولدينا اجتماع غدًا لوضع آلية تنفيذ لخطابات البابان "نأمل بأن نتمكن من ذلك".



وأضاف: "ما من مانع للذهاب باتجاه مفاوضات السلام والشعب تعب وجميعنا نريد السلام والكنيسة تعمل لبناء الدولة ولا حل لوقف الهجرة الا من خلال ذلك".