الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المطران انطوان بو نجم: ما من مانع للذهاب باتجاه مفاوضات السلام والشعب تعب

أخبار لبنان
2025-12-03 | 16:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المطران انطوان بو نجم: ما من مانع للذهاب باتجاه مفاوضات السلام والشعب تعب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المطران انطوان بو نجم: ما من مانع للذهاب باتجاه مفاوضات السلام والشعب تعب

أكد راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران انطوان بو نجم أن زيارة البابا لاون الرابع عشر الى لبنان كانت شاملة وممتازة. 

وعبّر المطران بو نجم عن استغرابه الى عدم دعوة سمير جعجع الى اللقاء في قصر بعبدا. 

وقال: "لا نعلم ما حصل وأعتقد أنه يجب سؤال السفير البابوي عن الموضوع".

في السياق، شدد المطران بو نجم في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـ LBCI على أن السلام آت، موضحًا أن البابا قال إنه يتابع هذا الموضوع شخصيًا.

وأشار الى تأييد البابا لنزع السلاح بالكامل، لافتًا الى قوله أنه "على السياسيين أن يكونوا صانعي سلام ولا حروب".

في موضوع منفصل، قال المطران بو نجم إن الكنيسة بحالة تجديد دائمة ولدينا اجتماع غدًا لوضع آلية تنفيذ لخطابات البابان "نأمل بأن نتمكن من ذلك".

وأضاف: "ما من مانع للذهاب باتجاه مفاوضات السلام والشعب تعب وجميعنا نريد السلام والكنيسة تعمل لبناء الدولة ولا حل لوقف الهجرة الا من خلال ذلك".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

انطوان

للذهاب

باتجاه

مفاوضات

السلام

والشعب

LBCI التالي
نقابة الوكلاء البحريين: لحماية دور مرفأ بيروت الإقتصادي ودعم جهود تطويره وتعزيز الحوكمة
جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:15

المطران بو نجم لـ"حوار المرحلة": ما من مانع للذهاب باتجاه مفاوضات السلام والشعب تعب وجميعنا نريد السلام والكنيسة تعمل لبناء الدولة ولا حل لوقف الهجرة الا من خلال ذلك

LBCI
آخر الأخبار
15:08

المطران أنطوان بو نجم لـ"حوار المرحلة": زيارة البابا كانت شاملة وممتازة واستغربت عدم دعوة جعجع ولكن لا نعلم ما حصل وأعتقد أنه يجب سؤال السفير البابوي عن الموضوع

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-17

رئيس الجمهورية إلى الفاتيكان للمشاركة في قداس تطويب المطران أنطوان مالويان بحضور السيدة الأولى

LBCI
آخر الأخبار
15:18

المطران بو نجم لـ"حوار المرحلة": الكنيسة بحالة تجديد دائمة ولدينا اجتماع غدا لوضع آلية تنفيذ لخطابات البابا ونأمل بأن نتمكن من ذلك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:00

الجميل من بعبدا: هنأنا الرئيس عون بتعيين السفير كرم وتمنينا أن تنجح الدولة في تحقيق أهداف التفاوض

LBCI
أخبار لبنان
03:35

رجي استقبل سفير اليابان في زيارة وداعية

LBCI
صحف اليوم
02:18

حان الوقت ليدخل لبنان في انفراج (الجمهورية)

LBCI
حال الطقس
02:15

إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:04

عون قطع الطريق على توسعة الحرب وأحرج إسرائيل (الشرق الأوسط)

LBCI
صحف اليوم
01:13

أجواء "الميكانيزم" إيجابية... واجتماع مقبل في 19 الحالي (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
صحف اليوم
02:18

حان الوقت ليدخل لبنان في انفراج (الجمهورية)

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-04

لا تفوتوا مشاهدة لحظة اختيار المتسابقات اللواتي تأهلن الى مرحلة الـTop 8 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 الآن عبر شاشة الـLBCI

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:55

للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

التفاوض المباشر بين لبنان واسرائيل.. فكرة ليست جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مدنيان في الميكانيزم... من هما؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 3-12-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
04:50

جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"

LBCI
خبر عاجل
12:57

هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم

LBCI
أخبار لبنان
09:17

السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح

LBCI
خبر عاجل
12:53

إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...

LBCI
خبر عاجل
06:53

نواف سلام للجزيرة: على حزب الله تسليم سلاحه وهذا من أهم عناوين مشاركته في مشروع بناء الدولة

LBCI
أمن وقضاء
04:29

شعبة المعلومات تدهم غرفة مطلوب للقضاء في أحد الفنادق وتضبط كميّة من المخدّرات المعدّة للترويج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مدنيان في الميكانيزم... من هما؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More