رجي استقبل سفير اليابان في زيارة وداعية

استقبل وزير الخارجية يوسف رجي سفير اليابان ماسايوكي ماغوشي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان.



وأوضح في منشور على منصة "اكس" أنه شكره على الجهود التي قام بها خلال وجوده في بيروت لتعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها على الصعد كافة.



وتمنى له التوفيق في مهامه المستقبلية.