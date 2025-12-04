الجميل من بعبدا: هنأنا الرئيس عون بتعيين السفير كرم وتمنينا أن تنجح الدولة في تحقيق أهداف التفاوض

هنأ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل رئيس الجمهورية جوزاف عون "على الزيارة التاريخية لقداسة البابا لاون الرابع عشر، وهي محطة أعطت اللبنانيين أملاً جديدًا للنظر بإيجابية إلى المرحلة المقبلة. شكرنا قداسة البابا لاون على زيارته التي تؤكّد أهمية لبنان ودوره، رغم صغر حجمه، في نظر المجتمع الدولي".



وقال: "هنأنا الرئيس على خطوة تعيين السفير سيمون كرم رئيسًا لوفد التفاوض اللبناني وتمنّينا أن تنجح الدولة في تحقيق كامل أهداف التفاوض، من انسحاب الجيش الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، إلى فرض سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد أن الجيش اللبناني يجب أن يكون الجهة الوحيدة التي تحمل السلاح".



وأشار إلى أننا "شددنا على أنّ تحقيق هذه الأهداف يتطلّب موقفًا واضحًا من الطائفة الشيعية، وألّا يُترك حزب الله ليعبّر باسمها أو ليعرقل مسار بناء الدولة".



وسأل: "هل المطلوب البقاء في دوّامة الصراعات واللااستقرار والدمار، أو فتح صفحة جديدة نحو لبنان مزدهر ومستقر؟"، ولفت الى ان "استعادة أموال الناس مرتبطة مباشرة باستعادة الاقتصاد، ولا اقتصاد من دون استقرار أمني".