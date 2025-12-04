الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بخاري عرض والراعي الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

أخبار لبنان
2025-12-04 | 04:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بخاري عرض والراعي الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بخاري عرض والراعي الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

زار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الدكتور وليد بخاري، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في مقر البطريركية في بكركي.

وكان اللقاء مناسبة لعرض مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى نتائج زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، وما حوته من مواقف ورسائل سلام اجتماعية وأخلاقية وإنسانية.

أخبار لبنان

والراعي

الأوضاع

العامة

لبنان

والمنطقة

LBCI التالي
قوى الأمن: توقيف مشتبه به بسرقة دراجة آلية بقوة السلاح إثر كمينٍ محكم لشعبة المعلومات
جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

بخاري عرض مع سليمان ووفد من جبل أكروم شؤونًا إنمائية تهم المنطقة

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-17

قائد الجيش بحث في مكتبه مع النائب فؤاد مخزومي الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-18

الوزير الحجار بحث مع السفير بخاري في الأوضاع وأكد أولوية مكافحة المخدرات بالتعاون مع المملكة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-29

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عرض مع النائب جميل عبود الأوضاع العامة وشؤون مدينة طرابلس والشمال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:29

وزير الدفاع عاد من مصر بعد مشاركته في معرض EDEX-2025

LBCI
أخبار لبنان
08:21

وزير خارجية إيران يدعو رجي الى زيارة طهران

LBCI
أخبار لبنان
08:12

سلام اجتمع برئيس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم قبيل جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:10

تبرّع لجمعية راهبات الصليب عبر تطبيق OMT Pay وعبر مراكز OMT من دون رسوم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-03

رئيس إتحاد نقابات الأفران طالب الحكومة بسلفة عاجلة لبناء إهراءات للقمح والحبوب

LBCI
آخر الأخبار
08:12

مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا

LBCI
خبر عاجل
2025-12-02

الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-12

وسائل إعلام تركية: أردوغان يشارك الإثنين في قِمة شرم الشيخ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:15

نتنياهو يقول انه انتصر على الجبهات السبع وعين الصحافة والمراقبين حول لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
08:12

سلام اجتمع برئيس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم قبيل جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:00

الجميل من بعبدا: هنأنا الرئيس عون بتعيين السفير كرم وتمنينا أن تنجح الدولة في تحقيق أهداف التفاوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:55

للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:57

هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم

LBCI
خبر عاجل
07:11

إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:35

جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس

LBCI
خبر عاجل
05:36

توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين

LBCI
خبر عاجل
04:16

العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين

LBCI
حال الطقس
02:15

إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
09:17

السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح

LBCI
خبر عاجل
12:53

إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More