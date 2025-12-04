بخاري عرض والراعي الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

زار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الدكتور وليد بخاري، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في مقر البطريركية في بكركي.



وكان اللقاء مناسبة لعرض مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى نتائج زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، وما حوته من مواقف ورسائل سلام اجتماعية وأخلاقية وإنسانية.