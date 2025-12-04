الأخبار
أبو فاعور يجتمع ببعثة الاتحاد الأوروبي: لعدم تعطيل إرادة المواطنين في إجراء الانتخابات
أخبار لبنان
2025-12-04 | 06:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أبو فاعور يجتمع ببعثة الاتحاد الأوروبي: لعدم تعطيل إرادة المواطنين في إجراء الانتخابات
بحث عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور مع بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات النيابية في ملف انتخابات العام 2026.
وأكّد أبو فاعور للوفد موقف "اللقاء الديمقراطي" الداعي إلى "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والتوصل إلى تسوية تضمن حصولها وتكفل حق المغتربين في التصويت".
واعتبر أن هذا الأمر "يجب ألا يكون عرضة للمساومة".
وشدّد على ضرورة "عدم تعطيل إرادة المواطنين عبر أي نقاش حول تأجيل الاستحقاق النيابي".
كما جدّد أبو فاعور تأكيد حرص "اللقاء الديمقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي على "عدم تعطيل عمل مؤسسات الدولة اللبنانية وضرورة انتظامها".
أخبار لبنان
فاعور
يجتمع
ببعثة
الاتحاد
الأوروبي:
تعطيل
إرادة
المواطنين
إجراء
الانتخابات
التالي
سلام اطّلع من السفير كرم على نتائج اجتماع الميكانيزم والتقى سقلاوي... سفير قطر: نحن مهتمون بلبنان
الزين اكدت التزام لبنان العمل المناخي المتعدّد الأطراف: المصداقية تبدأ من الانسجام بين ما نعلنه وما نمارسه
السابق
0
أخبار لبنان
2025-11-27
وزير الإعلام استقبل بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات: العهد الرئاسي الجديد والحكومة يحرصان على صدقية الانتخابات ونزاهتها
أخبار لبنان
2025-11-27
وزير الإعلام استقبل بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات: العهد الرئاسي الجديد والحكومة يحرصان على صدقية الانتخابات ونزاهتها
0
أخبار لبنان
2025-11-19
وزير العمل إلتقى وفد بعثة الاتحاد الاوروبي ورأس الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال
أخبار لبنان
2025-11-19
وزير العمل إلتقى وفد بعثة الاتحاد الاوروبي ورأس الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال
0
أخبار لبنان
2025-10-28
بعثة الاتحاد الأوروبي دانت استهداف "اليونيفيل": لضرورة احترام جميع الأطراف وقف إطلاق النار
أخبار لبنان
2025-10-28
بعثة الاتحاد الأوروبي دانت استهداف "اليونيفيل": لضرورة احترام جميع الأطراف وقف إطلاق النار
0
أخبار لبنان
2025-10-17
بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان : ميثاق المتوسط طموح مشترك للمنطقة
أخبار لبنان
2025-10-17
بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان : ميثاق المتوسط طموح مشترك للمنطقة
0
أمن وقضاء
12:19
تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت
أمن وقضاء
12:19
تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت
0
أخبار لبنان
12:07
رئيس الرابطة المارونية: السفير كرم سيحمل مصلحة لبنان وسيادته في قلبه وتفكيره
أخبار لبنان
12:07
رئيس الرابطة المارونية: السفير كرم سيحمل مصلحة لبنان وسيادته في قلبه وتفكيره
0
اقتصاد
11:59
"الطاقة" أعلنت السير بعارض واحد في مناقصة الغاز أويل بعد استشارة هيئة الشراء العام
اقتصاد
11:59
"الطاقة" أعلنت السير بعارض واحد في مناقصة الغاز أويل بعد استشارة هيئة الشراء العام
0
أمن وقضاء
11:41
الجيش: إحالة شخص على القضاء لانتمائه إلى "داعش"
أمن وقضاء
11:41
الجيش: إحالة شخص على القضاء لانتمائه إلى "داعش"
0
أمن وقضاء
08:48
عملية خاطفة لمفرزة استقصاء البقاع تسفر عن توقيف سارق دراجات آلية
أمن وقضاء
08:48
عملية خاطفة لمفرزة استقصاء البقاع تسفر عن توقيف سارق دراجات آلية
0
آخر الأخبار
2025-10-02
الذهب يسجل قمة غير مسبوقة عند 3895.59 دولاراً للاونصة
آخر الأخبار
2025-10-02
الذهب يسجل قمة غير مسبوقة عند 3895.59 دولاراً للاونصة
0
آخر الأخبار
2025-11-24
الجيش الإسرائيلي: بدء مناورات على مستوى قيادة الأركان للتعامل مع حالة حرب
آخر الأخبار
2025-11-24
الجيش الإسرائيلي: بدء مناورات على مستوى قيادة الأركان للتعامل مع حالة حرب
0
خبر عاجل
10:47
الوزير شارل الحاج: تقرير قائد الجيش اظهر ان الجيش تقدم وفقا للخطة التي رسمها
خبر عاجل
10:47
الوزير شارل الحاج: تقرير قائد الجيش اظهر ان الجيش تقدم وفقا للخطة التي رسمها
0
أخبار دولية
08:15
نتنياهو يقول انه انتصر على الجبهات السبع وعين الصحافة والمراقبين حول لبنان...
أخبار دولية
08:15
نتنياهو يقول انه انتصر على الجبهات السبع وعين الصحافة والمراقبين حول لبنان...
0
أخبار لبنان
08:12
سلام اجتمع برئيس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم قبيل جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
08:12
سلام اجتمع برئيس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم قبيل جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
04:00
الجميل من بعبدا: هنأنا الرئيس عون بتعيين السفير كرم وتمنينا أن تنجح الدولة في تحقيق أهداف التفاوض
أخبار لبنان
04:00
الجميل من بعبدا: هنأنا الرئيس عون بتعيين السفير كرم وتمنينا أن تنجح الدولة في تحقيق أهداف التفاوض
0
تقارير نشرة الاخبار
16:55
للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش
تقارير نشرة الاخبار
16:55
للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action
تقارير نشرة الاخبار
13:56
أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي
1
خبر عاجل
12:57
هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم
خبر عاجل
12:57
هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم
2
خبر عاجل
07:11
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
خبر عاجل
07:11
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
3
خبر عاجل
05:36
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
خبر عاجل
05:36
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
4
أخبار لبنان
04:35
جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس
أخبار لبنان
04:35
جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس
5
خبر عاجل
04:16
العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين
خبر عاجل
04:16
العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين
6
خبر عاجل
08:25
إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان
خبر عاجل
08:25
إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان
7
حال الطقس
02:15
إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:15
إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
8
خبر عاجل
12:53
إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية
خبر عاجل
12:53
إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية
