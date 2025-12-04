سلام اطّلع من السفير كرم على نتائج اجتماع الميكانيزم والتقى سقلاوي... سفير قطر: نحن مهتمون بلبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي، رئيس الوفد اللبناني الى اجتماعات لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم، واطّلع منه على نتائج اجتماع الميكانيزم الذي عُقد أمس.وأكّد الرئيس سلام للسفير كرم أنّ ترؤسه للوفد اللبناني "يشكّل خطوة مهمة في دفع عمل الميكانيزم".واستقبل الرئيس سلام سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الذي قال بعد اللقاء: "قابلت اليوم الرئيس نواف سلام الذي سيغادر غدا الى الدوحة للمشاركة في منتدى الدوحة، وأبلغته بأن حكومة دولة قطر ستستمر بدعم الحكومة اللبنانية في كل المجالات من الناحية الإقتصادية والسياسية والعسكرية والصحية".وأضاف: "نحن مهتمون بلبنان، وأن استقرار لبنان مهم جدا لنا وعزيز علينا".واستقبل الرئيس سلام رئيس والمدير العام لمؤسسة "الريجي" المهندس ناصيف سقلاوي على رأس وفد ضم أعضاء مجلس الادارة.وقال سقلاوي بعد اللقاء: "اطلعنا سلام على نتائج الأعمال التي حققتها "الريجي" والانجازات خلال العام 2024 كما حملنا دعوة لدولته لزيارة المؤسسة وإن شاء الله يتم تدشين خط جديد فيها، ولمسنا منه كل دعم ورعاية ووضعناه في تفاصيل النتائج المالية ونتائج العمل الإداري المستمر وخصوصا مكافحة التهريب".