الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيان من المالية إلى المدارس والمعاهد بوجوب إخضاع مجموع الرواتب والأجور للضريبة

أخبار لبنان
2025-12-04 | 07:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيان من المالية إلى المدارس والمعاهد بوجوب إخضاع مجموع الرواتب والأجور للضريبة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بيان من المالية إلى المدارس والمعاهد بوجوب إخضاع مجموع الرواتب والأجور للضريبة

نبهّت وزارة المالية جميع المدارس ومعاهد التعليم الخاصة "بوجوب إخضاع مجموع رواتب وأجور العاملين في هذه المؤسسات والمعاهد للضريبة بما فيها تلك المسددة بالدولار الأميركي تعويضاً عن انهيار العملة اللبنانية".

وشدّدت على "إلزامية تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية دون اجتزاء، لا سيما لناحية إخضاع كافة الرواتب والأجور والمنافع الملحقة بها للضريبة خصوصاً وان قوانين موازنات عامي 2022 و2024 قد اعتمدت توسيع شطور الضريبة التصاعدية ورفع التنزيلات العائلية تدريجباً لتصبح أكثر عدالة للمكلفين على أثر الأزمة الاقتصادية وارتفاع كلفة غلاء المعيشة".

ولفتت إلى أن "المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل وتعديلاته) قد نصت على الخضوع للضريبة مجموع الرواتب والأجور والتخصيصات والتعويضات والجوائز والإكراميات والمنافع النقدية والعينية، كما ونصت المادة 2 من المرسوم الاشتراعي نفسه على ألا يستثنى من الضريبة أي دخل إلا بنص صريح في القانون، وعليه تعتبر المساعدات والأجور الإضافية التي تسدد تعويضاً عن انهيار العملة اللبنانية للعاملين في هذه المؤسسات، بما فيها أفراد الهيئة التعليمية، جزءاً لا يتجزأ من المنافع الخاضعة للضريبة، على أن تراعى، بما خص المبالغ المسددة بالدولار الأميركي، أسعار الصرف المحددة بموجب القرارات الصادرة بهذا الخصوص والمتعلقة بكيفية تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كلياً أو جزئياً بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى".

وقالت: "بما ان معظم المؤسسات التعليمية قد رفعت أقساطها بصورة تصاعدية بالدولار الأميركي لتعويض كلفة غلاء المعيشة لمستخدميها والعاملين لديها دون أن تنعكس هذه الوقائع على التصاريح الضريبية المقدمة من قبل معظم القطاع التعليمي، وبما ان المادة الأولى من القانون رقم 44/2008 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) قد عرفّت التهرب الضريبي بأنه " قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب اقطاعها أو تحصيلها، فإنه من المتوجب إخضاع مجموع الرواتب والأجور في المدارس والمعاهد تلك للضريبة المشار إليها".

أخبار لبنان

المالية

المدارس

والمعاهد

بوجوب

إخضاع

مجموع

الرواتب

والأجور

للضريبة

LBCI التالي
جنبلاط: اختيار السفير سيمون كرم يشكّل نقلة نوعيّة
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-18

بيان من المالية الى الشركات المتعاقدة معها لقبض الضرائب والرسوم

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-12

وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-02

وزارة المالية : معلومات غير صحيحة عن ضريبة 3 في المئة على الاستيراد

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-26

المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:19

تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت

LBCI
أخبار لبنان
12:07

رئيس الرابطة المارونية: السفير كرم سيحمل مصلحة لبنان وسيادته في قلبه وتفكيره

LBCI
اقتصاد
11:59

"الطاقة" أعلنت السير بعارض واحد في مناقصة الغاز أويل بعد استشارة هيئة الشراء العام

LBCI
أمن وقضاء
11:41

الجيش: إحالة شخص على القضاء لانتمائه إلى "داعش"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:48

عملية خاطفة لمفرزة استقصاء البقاع تسفر عن توقيف سارق دراجات آلية

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-02

الذهب يسجل قمة غير مسبوقة عند 3895.59 دولاراً للاونصة

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-24

الجيش الإسرائيلي: بدء مناورات على مستوى قيادة الأركان للتعامل مع حالة حرب

LBCI
خبر عاجل
10:47

الوزير شارل الحاج: تقرير قائد الجيش اظهر ان الجيش تقدم وفقا للخطة التي رسمها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:15

نتنياهو يقول انه انتصر على الجبهات السبع وعين الصحافة والمراقبين حول لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
08:12

سلام اجتمع برئيس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم قبيل جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:00

الجميل من بعبدا: هنأنا الرئيس عون بتعيين السفير كرم وتمنينا أن تنجح الدولة في تحقيق أهداف التفاوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:55

للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:57

هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم

LBCI
خبر عاجل
07:11

إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
05:36

توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين

LBCI
أخبار لبنان
04:35

جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس

LBCI
خبر عاجل
04:16

العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين

LBCI
خبر عاجل
08:25

إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان

LBCI
حال الطقس
02:15

إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
12:53

إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More