تبرّع لجمعية راهبات الصليب عبر تطبيق OMT Pay وعبر مراكز OMT من دون رسوم

يمكنكم التبرّع لجمعية راهبات الصليب عبر تطبيق OMT Pay وعبر أكثر من 1،400 مركز OMT منتشرين على كافّة الأراضي اللبنانية من دون أيّ رسوم.



وتأتي هذه الخطوة دعمًا للرسالة الإنسانية والاجتماعية التي تؤديها جمعية راهبات الصليب.