وزير الدفاع عاد من مصر بعد مشاركته في معرض EDEX-2025

عاد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى من مشاركته على رأس وفدٍ من كبار الضباط في الجيش اللبناني، يتقدّمه اللواء الركن حسّان عوده ممثّلا قائد الجيش، في معرض مصر للصناعات الدفاعية (EDEX-2025).



وقد أتاحت المشاركة عقد لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون الدفاعي، واطلاع وزير الدفاع الوطني والوفد المرافق على أحدث التقنيات العسكرية المعروضة.



ومن أبرز اللقاءات اجتماع اللواء منسى مع القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، وتم خلاله البحث في تطوير آليات الدعم والتنسيق وتوطيد العلاقات العسكرية بما يخدم مصلحة البلدين.