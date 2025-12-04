الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
11
o
الجنوب
20
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
11
o
الجنوب
20
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حبيب في "اليوم الدولي للمصارف": نحيّي صمود البنوك اللبنانية وجهودها الاستثنائية منذ 2019
أخبار لبنان
2025-12-04 | 09:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حبيب في "اليوم الدولي للمصارف": نحيّي صمود البنوك اللبنانية وجهودها الاستثنائية منذ 2019
أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أن البنوك تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة، خصوصاً في الدول التي تمرّ بظروف دقيقة كلبنان.
وأوضح حبيب بمناسبة "اليوم الدولي للمصارف" الذي يُحتفل به سنوياً في 4 كانون الأول وفق إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 2019، أنّ "القطاع المصرفي اللبناني واجه منذ العام 2019 واحدة من أصعب الأزمات في تاريخه، ومع ذلك بذل جهوداً استثنائية للاستمرار، وحافظ على الحدّ الأدنى من استمرارية الدورة الاقتصادية والخدمات المالية بالرغم من الضغوط الهائلة والتحديات التشريعية والنقدية والاقتصادية."
وأشار إلى أنّ الصمود الذي أظهرته المصارف لم يكن مجرّد أداء وظيفي، بل مسؤولية وطنية بامتياز، إذ ساهمت في بقاء حركة التبادل التجاري، وفي تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي إدارة مرحلة شديدة الحساسية من تاريخ لبنان المالي.
وشدّد على أنّ مصرف الإسكان يواصل، من جهته، رسالته الوطنية في دعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير فرص تملّك السكن اللائق، بما يعزّز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكداً التزام المصرف بالحوكمة الرشيدة والشفافية وإدارة المخاطر، وبمواصلة دوره الإيجابي في مسيرة إعادة بناء لبنان.
ووجه حبيب تحيّة تقدير إلى جميع العاملين في القطاع المصرفي اللبناني، مؤكداً أنّ مصارف لبنان، بالرغم من كل ما مرّت به منذ 2019، لا تزال تمتلك الخبرة والقدرة والإرادة للمساهمة بقوة في ورشة النهوض الاقتصادي واستعادة الثقة، ولعب دور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
أخبار لبنان
"اليوم
الدولي
للمصارف":
نحيّي
البنوك
اللبنانية
وجهودها
الاستثنائية
التالي
عون قطع الطريق على توسعة الحرب وأحرج إسرائيل (الشرق الأوسط)
للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-29
الرئيس عون: أحيّي صمود الصناعيين وسط المشاكل التي تمر بها البلاد
آخر الأخبار
2025-10-29
الرئيس عون: أحيّي صمود الصناعيين وسط المشاكل التي تمر بها البلاد
0
أخبار لبنان
2025-09-24
حبيب يهنّئ المملكة بـ"اليوم الوطني السعودي الـ٩٥"
أخبار لبنان
2025-09-24
حبيب يهنّئ المملكة بـ"اليوم الوطني السعودي الـ٩٥"
0
أخبار لبنان
2025-11-11
الشيخ قاسم في يوم "الشهيد": صمود المقاومة الأسطوري أوقف إسرائيل ونحن فتحنا للحكومة الطريق
أخبار لبنان
2025-11-11
الشيخ قاسم في يوم "الشهيد": صمود المقاومة الأسطوري أوقف إسرائيل ونحن فتحنا للحكومة الطريق
0
أخبار دولية
2025-10-29
رئيس الوزراء القطريّ يتوقع صمود وقف إطلاق النار في غزة رغم "الانتهاكات"
أخبار دولية
2025-10-29
رئيس الوزراء القطريّ يتوقع صمود وقف إطلاق النار في غزة رغم "الانتهاكات"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:19
تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت
أمن وقضاء
12:19
تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت
0
أخبار لبنان
12:07
رئيس الرابطة المارونية: السفير كرم سيحمل مصلحة لبنان وسيادته في قلبه وتفكيره
أخبار لبنان
12:07
رئيس الرابطة المارونية: السفير كرم سيحمل مصلحة لبنان وسيادته في قلبه وتفكيره
0
اقتصاد
11:59
"الطاقة" أعلنت السير بعارض واحد في مناقصة الغاز أويل بعد استشارة هيئة الشراء العام
اقتصاد
11:59
"الطاقة" أعلنت السير بعارض واحد في مناقصة الغاز أويل بعد استشارة هيئة الشراء العام
0
أمن وقضاء
11:41
الجيش: إحالة شخص على القضاء لانتمائه إلى "داعش"
أمن وقضاء
11:41
الجيش: إحالة شخص على القضاء لانتمائه إلى "داعش"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-16
رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني
أخبار لبنان
2025-09-16
رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني
0
أخبار لبنان
2025-12-03
أول اجتماع مباشر بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين مدنيين منذ عقود
أخبار لبنان
2025-12-03
أول اجتماع مباشر بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين مدنيين منذ عقود
0
خبر عاجل
2025-12-03
رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان
خبر عاجل
2025-12-03
رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان
0
منوعات
2025-11-25
شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل
منوعات
2025-11-25
شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:15
نتنياهو يقول انه انتصر على الجبهات السبع وعين الصحافة والمراقبين حول لبنان...
أخبار دولية
08:15
نتنياهو يقول انه انتصر على الجبهات السبع وعين الصحافة والمراقبين حول لبنان...
0
أخبار لبنان
08:12
سلام اجتمع برئيس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم قبيل جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
08:12
سلام اجتمع برئيس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم قبيل جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
04:00
الجميل من بعبدا: هنأنا الرئيس عون بتعيين السفير كرم وتمنينا أن تنجح الدولة في تحقيق أهداف التفاوض
أخبار لبنان
04:00
الجميل من بعبدا: هنأنا الرئيس عون بتعيين السفير كرم وتمنينا أن تنجح الدولة في تحقيق أهداف التفاوض
0
تقارير نشرة الاخبار
16:55
للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش
تقارير نشرة الاخبار
16:55
للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action
تقارير نشرة الاخبار
13:56
أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:57
هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم
خبر عاجل
12:57
هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم
2
خبر عاجل
07:11
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
خبر عاجل
07:11
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
3
خبر عاجل
05:36
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
خبر عاجل
05:36
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
4
أخبار لبنان
04:35
جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس
أخبار لبنان
04:35
جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس
5
خبر عاجل
04:16
العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين
خبر عاجل
04:16
العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين
6
خبر عاجل
08:25
إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان
خبر عاجل
08:25
إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان
7
حال الطقس
02:15
إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:15
إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
8
خبر عاجل
12:53
إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية
خبر عاجل
12:53
إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More