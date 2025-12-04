الأخبار
حبيب في "اليوم الدولي للمصارف": نحيّي صمود البنوك اللبنانية وجهودها الاستثنائية منذ 2019

أخبار لبنان
2025-12-04 | 09:07
حبيب في "اليوم الدولي للمصارف": نحيّي صمود البنوك اللبنانية وجهودها الاستثنائية منذ 2019

أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أن البنوك تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة، خصوصاً في الدول التي تمرّ بظروف دقيقة كلبنان.

وأوضح حبيب بمناسبة "اليوم الدولي للمصارف" الذي يُحتفل به سنوياً في 4 كانون الأول وفق إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 2019، أنّ "القطاع المصرفي اللبناني واجه منذ العام 2019 واحدة من أصعب الأزمات في تاريخه، ومع ذلك بذل جهوداً استثنائية للاستمرار، وحافظ على الحدّ الأدنى من استمرارية الدورة الاقتصادية والخدمات المالية بالرغم من الضغوط الهائلة والتحديات التشريعية والنقدية والاقتصادية."

وأشار إلى أنّ الصمود الذي أظهرته المصارف لم يكن مجرّد أداء وظيفي، بل مسؤولية وطنية بامتياز، إذ ساهمت في بقاء حركة التبادل التجاري، وفي تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي إدارة مرحلة شديدة الحساسية من تاريخ لبنان المالي.

وشدّد على أنّ مصرف الإسكان يواصل، من جهته، رسالته الوطنية في دعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير فرص تملّك السكن اللائق، بما يعزّز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكداً التزام المصرف بالحوكمة الرشيدة والشفافية وإدارة المخاطر، وبمواصلة دوره الإيجابي في مسيرة إعادة بناء لبنان.

ووجه حبيب تحيّة تقدير إلى جميع العاملين في القطاع المصرفي اللبناني، مؤكداً أنّ مصارف لبنان، بالرغم من كل ما مرّت به منذ 2019، لا تزال تمتلك الخبرة والقدرة والإرادة للمساهمة بقوة في ورشة النهوض الاقتصادي واستعادة الثقة، ولعب دور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

أخبار لبنان

"اليوم

الدولي

للمصارف":

نحيّي

البنوك

اللبنانية

وجهودها

الاستثنائية

