الهيئات الإقتصادية تزور جونيه بدعوة من رئيس بلديتها وإتفاق على تعزيز الشراكة

أخبار لبنان
2025-12-04 | 09:58
الهيئات الإقتصادية تزور جونيه بدعوة من رئيس بلديتها وإتفاق على تعزيز الشراكة
الهيئات الإقتصادية تزور جونيه بدعوة من رئيس بلديتها وإتفاق على تعزيز الشراكة

زار وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير مدينة جونيه، وخصصت الزيارة للبحث في تعزيز الشراكة بين الهيئات والقطاع الخاص وبين بلدية جونيه من أجل مساندتها في تنفيذ رؤيتها والمشاريع التي تنفذها والهادفة إلى تنمية المنطقة اقتصادياً واجتماعياً وجعلها وجهة جاذبة للإستثمار.

وضم وفد الهيئات الإقتصادية بالإضافة الى شقير كل من: رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس نقابة المقاولين مارون الحلو، رئيس إتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، رئيس جمعية شركات الضمان أسعد ميرزا، رئيس هيئة تنمية العلقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية إيلي رزق، رئيس جعية الضرائب هشام المكمل، رئيس جمعية تجار جونيه كسروان والفتوح جاك الحكيم، رئيس إتحاد تجار جبل لبنان نسيب الجميل، رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان أنطوان سيف، رئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي، رئيس تجمع صناعيي كسروان بول أبي نصر، نائب رئيس نقابة وكالات تأجير السيارات جيرار زوين، عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين صخر عذار، أمين سر الهيئات الإقتصادية الفونس ديب.

وعرض افرام خطة المجلس البلدي لإنماء المنطقة، وشدد على اهتمامه في تقوية الشراكة مع الهيئات الاقتصادية لتنفيذ مشاريع تنموية وجذب الإستثمارات إلى المدينة. 

وبعد نقاش مطول تناول مواضيع البنية التحتية والتنظيم المدني للمدينة والنظافة وجلب الاستثمارات ومرفأ جونيه والأوتوستراد وأمور أخرى ، عقد أفرام وشقير، مؤتمراً صحافياً تحت عنوان " جونيه فرص عمل ما بتخلص" تم في خلاله عرض رؤية شاملة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة. 

افرام 
واكد أفرام ان جونية اصبحت في مرحلة قادرة فيها على استيعاب الاستثمارات وان تتعاون وتثبت ان المستثمر ستكون خبرته إيجابية فيها.

وشدّد على التعاون النموذجي والشراكة بين بلدية جونية والهيئات الاقتصادية من اجل إبراز مقومات المدينة والفرص الموجودة فيها للمستثمر الاحادي والتعاون بين القطاعين العام والخاص، نظرا لوجود العديد من الفرص والأصول المملوكة من البلدية ويجب استثمارها، آملا في خلق نموذج وشراكة بين القطاعين العام والخاص اما من خلال ppp  اوbot.

وأكد أفرام العمل على كل الصعد البيئة والثقافة والرياضة والسياحة والاستثمار والامن وتأهيل البنى التحتية.

كما تحدث عن الميزات التنافسية التي تميز جونية وتجعلها وجهة للاستثمار وأشار إلى انه من المشاريع التي يعمل عليها اعادة الوجهة إلى منطقة المعاملتين كي تستقطب السياحة الراقية.

شقير
بدوره، شدد شقير على ان الهيئات الاقتصادية كانت وما زالت إلى جانب جونيه، مشيراً الى  انشاء مركز اقتصادي تابع لغرفة بيروت وجبل لبنان فيها لخدمة المنطقة الممتدة من جبيل وصولا إلى ساحل المتن.

وأكد شقير ان جونية  تحتزن الكثير من الإمكانات التي إذا ما استثمرت بالشكل الصحيح، فإنها ستجلب الازدهار للمنطقة، وستخلق آلاف فرص العمل. وجدد  طرح اقتراح التعاقد مع إحدى الشركات الإستشارية المتخصصة لوضع مخطط توجيهي لإنماء جونيه والمنطقة، مع تاكيد استعداد الهيئات الاقتصادية للمساهمة في تمويل المشروع.

ودعا إلى إعطاء الضوء الأحضر لتلزيم المشاريع عبر الـ BOT والخصخصة ضمن آلية شفافة وعادلة ، ما من شأنه أن يحدد المشاريع المجدية من غير المجدية.


أخبار لبنان

الإقتصادية

جونيه

بدعوة

بلديتها

وإتفاق

تعزيز

الشراكة

