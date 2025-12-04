سامي الجميّل استقبل مارك ضو... وتشديد على مواصلة التنسيق في المرحلة المقبلة

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي النائب مارك ضو بحضور الأمين العام وليد فارس، حيث جرى عرض لآخر التطورات السياسية والتشديد من قبل الطرفين على مواصلة التنسيق في المرحلة المقبلة.