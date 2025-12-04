تدابير سير على المسلك الشرقيّ لأوتوستراد الصفرا – البوار

تدابير سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد الصفرا – البوار.#قوى_الامن
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة
ما يـــــــلي:
بتاريخ 5-12-2025، سيصار إلى إزالة الأعلام عن أعمدة الإنارة الواقعة في منتصف الأوتوستراد، والتي وُضعت… pic.twitter.com/7MG9CJKJJL
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 4, 2025
