تدابير سير على المسلك الشرقيّ لأوتوستراد الصفرا – البوار

أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة أنّه في تاريخ 5-12-2025، سيصار إلى إزالة الأعلام عن أعمدة الإنارة الواقعة في منتصف الأوتوستراد، والتي وُضعت بمناسبة زيارة قداسة البابا إلى لبنان، وذلك على المسلك الشرقيّ الممتد من معمل السجاد – الصفرا وصولًا إلى شركة المرسيدس – البوار.وطلبت من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخليّ وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.