معلومات الـLBCI: قائد الجيش عرض ما عالجه وأكّد أنّ المرحلة الأولى من الخطة باتت في آخر مراحلها

أكّدت معلومات الـLBCI أنّ قائد الجيش العماد رودولف هيكل عرض، خلال جلسة مجلس الوزراء، ما عالجه الجيش من أنفاق وأسلحة وراجمات صواريخ، إضافة إلى عدد الخروقات الاسرائيلية.



وأشار هيكل إلى تقارير اليونيفل التي أكدت أنّ الجيش يقوم بمهامه.



وأوضح قائد الجيش أنّ المرحلة الأولى من الخطة باتت في آخر مراحلها وأنّه من المفترض أن تنتهي في التوقيت المحدد لها أي اواخر العام، على ما كشف المعلومات.



كما كشفت المعلومات عن أنّ التقرير الشهريّ تضمّن عرضًا لما حققه الجيش في مخيمي الرشيدية والبداوي عبر إقفال كل الثغرات وعلى صعيد مكافحة الاتجار بالمخدرات وتصنيعها.



وخلال الجلسة قال العماد هيكل إنّ منطقة شمال الليطاني فيها تعقيدات، وهنا ذكّر وزراء القوات بأنّ الخطة تشمل كل لبنان وانه يجب الانتقال الى شمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبي النهر.