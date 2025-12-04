البستاني دان جريمة قتل المواطن كميل الخوري في معاصر الشوف: لملاحقة المرتكبين وجلبهم الى العدالة

دان النائب فريد البستاني في بيان، بأشدّ العبارات ، "جريمة معاصر الشوف البشعة التي ارتكبها أفراد من الجنسية السورية بحق إبن البلدة المواطن كميل الخوري".



وتقدّم من "ذويه وجميع اهل البلدة بأحرّ التعازي واصدقها"، وطلب من "القوى الأمنية التحرك الفوري والحازم، واتخاذ أقسى درجات التشدد في ضبط الوضع وملاحقة المرتكبين وجلبهم الى العدالة ليتم انزل أشد العقوبات بهم".