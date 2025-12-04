جنبلاط يستقبل سيمون كرم

اطّلع الرئيس وليد جنبلاط، في دارته في كليمنصو، من رئيس الوفد اللبنانيّ لاجتماعات لجنة "الميكانيزم" السفير سيمون كرم، على نتائج اجتماع "الميكانيزم" الذي عُقد الأربعاء في الناقورة.



وحضر الاجتماع رئيس الحزب التقدميّ الإشتراكيّ النائب تيمور جنبلاط وعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور.



وأكّد جنبلاط دعمه للسفير في مهمّته حفاظًا على حقوق لبنان.