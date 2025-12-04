الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 5 /12 /2025، ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.



لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".