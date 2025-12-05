الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الأشغال: تحضيرات مسبقة ومواكبة ميدانية خلال الزيارة البابوية
أخبار لبنان
2025-12-05 | 01:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
وزارة الأشغال: تحضيرات مسبقة ومواكبة ميدانية خلال الزيارة البابوية
اعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، انها واكبت الزيارة الرسولية لقداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، عبر خطة لوجستية وميدانية متكاملة، وُضعت موضع التنفيذ منذ اللحظة الأولى للإعلان عن برنامج الزيارة، وامتدّت على مختلف المحاور الحيوية في العاصمة والمناطق، بما يضمن استقبالاً لائقًا وتنقّلًا آمنًا يرقى إلى حجم الحدث ومكانته الروحية والوطنية.
وقد عزّزت الوزارة حضورها الميداني خلال الأيام التي سبقت الزيارة وخلالها، فانتشرت فرق الصيانة على الطرقات السريعة والرئيسية من الشمال إلى الجنوب، مرورًا بالمتن والمناطق الجبلية وصولًا إلى الحدود السورية، لتأمين مسارات خالية من العوائق تتيح للوفود والمواكب الرسمية الانسياب بسلاسة. كما جرى التعامل فورًا مع أي طارئ يطرأ على الشبكة الحيوية، لضمان أعلى مستويات السلامة العامة واستمرارية الحركة على المحاور المؤدية إلى مواقع الاحتفالات.
وفي بيروت، اتخذت الوزارة التدابير اللازمة لضمان جهوزية المحاور الأساسية، فوضعت آلياتها حيث دعت الحاجة، خصوصًا في محيط الصيفي والكرنتينا، للمساهمة في معالجة تراكمات المياه وتأمين انسيابية الحركة نحو الواجهة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة.
أما في مطار رفيق الحريري الدولي، فقد تولّت المديرية العامة للطيران المدني إدارة دقيقة لرحلتي وصول ومغادرة طائرة قداسة البابا، عبر تنسيق محكم مع شركة ITA، جهاز أمن المطار، الحرس الجمهوري، القوات الجوية اللبنانية، فرق الملاحة الجوية، وعمليات المطار. وسبقت ذلك اجتماعات تقنية مشتركة بين الجانبَين اللبناني والإيطالي لضمان توحيد الإجراءات، وتسهيل حركة الوفد، وضمان أعلى معايير الانضباط والجودة في كل مراحل التحضير.
كما عملت الوزارة عبر إدارة مرفأ بيروت، على إعداد موقع النصب التذكاري لشهداء الإهراءات الذي شكّل إحدى أبرز محطات الزيارة. فجرت تهيئة الساحة، تنظيفها وتمهيدها، وتنسيق الموقع ورفع الأعلام، إلى جانب التعاون مع الأجهزة الأمنية لإخلاء المسار وإجراء المسوحات المطلوبة وتسهيل حركة الزوار بما يضمن تنظيمًا دقيقًا يليق بالمناسبة.
وعلى صعيد النقل العام، وضعت الوزارة خمسون حافلة بتصرّف المواطنين على امتداد يومي القدّاس والاحتفالات، لتأمين انتقال منظّم لعشرات الآلاف من المؤمنين، وإسناد الحركة العامة في مختلف المحاور المؤدية إلى مواقع التجمعات.
وتأتي هذه الجهوزية الشاملة استكمالًا لورش العمل الواسعة التي كانت الوزارة قد أنجزتها في الأسابيع التي سبقت الزيارة على المسارات الأساسية المرافقة للحدث. فقد شمل ذلك إعادة تأهيل وتزفيت وتخطيط الطرق المؤدية إلى دير مار شربل وطريق المحبسة في عنايا، وتطوير المسارات الممتدة من جونية إلى بكركي وحريصا وصولًا إلى بازيليك سيدة لبنان وبيت عنيا، فضلًا عن إعادة تأهيل كامل للطريق المؤدي إلى مستشفى دير الصليب في جلّ الديب.
وتؤكد الوزارة أن الجهود التي بُذلت، تعكس نهجًا ثابتًا في صون السلامة العامة، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز جاهزية الدولة في إدارة الاستحقاقات الوطنية الكبرى، بما يليق بصورة لبنان القادر والمضياف والمستعد لاستقبال ضيوفه وفق أعلى المعايير.
أخبار لبنان
الأشغال:
تحضيرات
مسبقة
ومواكبة
ميدانية
الزيارة
البابوية
التالي
كواليس تعيين كرم: اتفاق مسبق بين الرؤساء… وضغط أميركي–مصري لتجنّب عملية إسرائيلية واسعة (الجمهورية)
أسرار الصحف 05-12-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-21
السفير البابوي باولو بورجيا للـLBCI: لمست حماسة واندفاعة لدى اللبنانيين لمواكبة زيارة البابا
أخبار لبنان
2025-11-21
السفير البابوي باولو بورجيا للـLBCI: لمست حماسة واندفاعة لدى اللبنانيين لمواكبة زيارة البابا
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-25
انجاز التحضيرات اللوجستية والأمنية والتنظيمية للزيارة البابوية ومئة ألف سيشاركون في القداس
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-25
انجاز التحضيرات اللوجستية والأمنية والتنظيمية للزيارة البابوية ومئة ألف سيشاركون في القداس
0
أخبار لبنان
2025-11-21
جولة ميدانية للصحافيين للاطلاع على الأعمال المنجزة الطرقات تحضيرًا لزيارة البابا
أخبار لبنان
2025-11-21
جولة ميدانية للصحافيين للاطلاع على الأعمال المنجزة الطرقات تحضيرًا لزيارة البابا
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-25
الـLBCI في الفاتيكان لمواكبة آخر التحضيرات لزيارة البابا الى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-25
الـLBCI في الفاتيكان لمواكبة آخر التحضيرات لزيارة البابا الى لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:28
الرئيس عون أمام وفد مجلس الامن الدولي: المفاوضات مع إسرائيل تهدف الى وقف الاعمال العدائية
أخبار لبنان
06:28
الرئيس عون أمام وفد مجلس الامن الدولي: المفاوضات مع إسرائيل تهدف الى وقف الاعمال العدائية
0
أخبار لبنان
06:27
الرئيس عون بحث في الأوضاع الأمنية مع الحجار... وشهيب أثنى على تعيين السفير كرم للحد من الضغط الإسرائيلي
أخبار لبنان
06:27
الرئيس عون بحث في الأوضاع الأمنية مع الحجار... وشهيب أثنى على تعيين السفير كرم للحد من الضغط الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
06:15
بري لوفد مجلس الأمن الدولي : من غير المقبول التفاوض تحت النار
أخبار لبنان
06:15
بري لوفد مجلس الأمن الدولي : من غير المقبول التفاوض تحت النار
0
أمن وقضاء
05:40
الجيش يضبط معملًا لتصنيع المخدرات في بلدة بوداي – بعلبك
أمن وقضاء
05:40
الجيش يضبط معملًا لتصنيع المخدرات في بلدة بوداي – بعلبك
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-12-04
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
خبر عاجل
2025-12-04
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-30
الجانب الديني الروحي لزيارة الحبر الأعظم نسّقه المطران ميشال عون
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-30
الجانب الديني الروحي لزيارة الحبر الأعظم نسّقه المطران ميشال عون
0
أخبار دولية
2025-11-18
سوريا تبدأ أول محاكمة خاصة بالعنف في منطقة الساحل
أخبار دولية
2025-11-18
سوريا تبدأ أول محاكمة خاصة بالعنف في منطقة الساحل
0
آخر الأخبار
2025-12-02
نتنياهو: يمكن التوصل إلى اتفاق مع السوريين بالنية الحسنة والتفاهم
آخر الأخبار
2025-12-02
نتنياهو: يمكن التوصل إلى اتفاق مع السوريين بالنية الحسنة والتفاهم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:26
عون لوفد مجلس الأمن: ملتزمون بحصر السلاح ومنفتحون على كل الصيغ
أخبار لبنان
03:26
عون لوفد مجلس الأمن: ملتزمون بحصر السلاح ومنفتحون على كل الصيغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
موظّف لا يتعب ولا يطلب زودة ولا يشتكي... فمن هو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
موظّف لا يتعب ولا يطلب زودة ولا يشتكي... فمن هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وفد من مجلس الأمن في سوريا... رسائل سياسية وأمنية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وفد من مجلس الأمن في سوريا... رسائل سياسية وأمنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في العراق بلبلة بعد إدراج حزب الله على لائحة الارهاب
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في العراق بلبلة بعد إدراج حزب الله على لائحة الارهاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مساران إسرائيليان مع لبنان: دبلوماسيّ عبر الميكانيزم وعسكريّ عبر الاعتداءات
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مساران إسرائيليان مع لبنان: دبلوماسيّ عبر الميكانيزم وعسكريّ عبر الاعتداءات
0
أخبار لبنان
13:32
وفد أميركيّ ولبنانيّ حوّل رحلة الحجّ إلى سياحة
أخبار لبنان
13:32
وفد أميركيّ ولبنانيّ حوّل رحلة الحجّ إلى سياحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
المدارس الدامجة في لبنان خطة عام ٢٠٣٠
تقارير نشرة الاخبار
13:29
المدارس الدامجة في لبنان خطة عام ٢٠٣٠
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الدولة اللبنانية تحاول امتصاص الانفجار وتؤكد شفافية الجيش اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الدولة اللبنانية تحاول امتصاص الانفجار وتؤكد شفافية الجيش اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
شركات شاركت في Shark Tank جاهز للمشاركة في OMT Christmas in Action
تقارير نشرة الاخبار
13:21
شركات شاركت في Shark Tank جاهز للمشاركة في OMT Christmas in Action
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:11
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
خبر عاجل
07:11
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
2
اقتصاد
02:12
انخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:12
انخفاض بأسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
08:25
إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان
خبر عاجل
08:25
إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان
4
أخبار لبنان
02:23
بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"
أخبار لبنان
02:23
بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"
5
أمن وقضاء
10:56
تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة احتيالية..
أمن وقضاء
10:56
تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة احتيالية..
6
أخبار لبنان
13:42
جنبلاط يستقبل سيمون كرم
أخبار لبنان
13:42
جنبلاط يستقبل سيمون كرم
7
أمن وقضاء
12:19
تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت
أمن وقضاء
12:19
تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت
8
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: خلال الجلسة قال هيكل إنّ منطقة شمال الليطاني فيها تعقيدات وذكّر وزراء القوات بأنّ الخطة تشمل كل لبنان وانه يجب الانتقال الى شمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبي النهر
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: خلال الجلسة قال هيكل إنّ منطقة شمال الليطاني فيها تعقيدات وذكّر وزراء القوات بأنّ الخطة تشمل كل لبنان وانه يجب الانتقال الى شمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبي النهر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More