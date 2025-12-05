بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"

اعلنت قوات حفظ السلام في لبنان (اليونيفيل)، انها"رصدت بعد ظهر أمس سلسلة من الغارات الإسرائيلية في منطقة عملياتها بجنوب لبنان، في قرى محرونة والمجادل وبرعشيت، في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة اللبنانية عملياتها للسيطرة على الأسلحة والبنيّة التحتيّة غير المصرّح بها في جنوب لبنان.



واكدت اليونيفيل في بيان ان هذه الأفعال تُعدّ انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. وحثت الجيش الإسرائيلي على الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق المتاحة له. كما نبهت الجهات اللبنانية من مغبة أي رد فعل قد يُفاقم الوضع.



كما كشفت اليونيفيل ان ستة رجال على متن ثلاث دراجات نارية اقتربوا مساء امس من جنود حفظ السلام أثناء دورية قرب بنت جبيل، وان أحدهم اطلق نحو ثلاث طلقات نارية نحو الجزء الخلفي من الآلية، ولم يُصب أحد بأذى.



واعلنت إن الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مقبولة، وتُمثل انتهاكات خطيرة للقرار 1701. وذكّرت السلطات اللبنانية بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام، مطالبة بإجراء تحقيق شامل وفوري لتقديم الفاعلين إلى العدالة.



