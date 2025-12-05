الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"

أخبار لبنان
2025-12-05 | 02:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من &quot;اليونيفيل&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"

اعلنت قوات حفظ السلام في لبنان (اليونيفيل)، انها"رصدت بعد ظهر أمس سلسلة من الغارات الإسرائيلية في منطقة عملياتها بجنوب لبنان، في قرى محرونة والمجادل وبرعشيت، في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة اللبنانية عملياتها للسيطرة على الأسلحة والبنيّة التحتيّة غير المصرّح بها في جنوب لبنان.

واكدت اليونيفيل في بيان ان هذه الأفعال تُعدّ انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. وحثت الجيش الإسرائيلي على الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق المتاحة له. كما نبهت الجهات اللبنانية من مغبة أي رد فعل قد يُفاقم الوضع.

كما كشفت اليونيفيل ان ستة رجال على متن ثلاث دراجات نارية اقتربوا مساء امس من جنود حفظ السلام أثناء دورية قرب بنت جبيل، وان أحدهم اطلق نحو ثلاث طلقات نارية نحو الجزء الخلفي من الآلية، ولم يُصب أحد بأذى.

واعلنت إن الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مقبولة، وتُمثل انتهاكات خطيرة للقرار 1701. وذكّرت السلطات اللبنانية بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام، مطالبة بإجراء تحقيق شامل وفوري لتقديم الفاعلين إلى العدالة.

أخبار لبنان

الغارات

الإسرائيلية

أمس...

بيانٌ

"اليونيفيل"

LBCI التالي
بعد انبعاث روائح كريهة... أمن الدولة يختم بالشمع الأحمر مستودعاً لتقطيع البطاطا وتوضيبها
انخفاض بأسعار المحروقات...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-12

بعد اصابة أحد عناصر "اليونيفيل" أمس في كفركلا... ادرعي: جرى التأكيد على أنظمة الحفاظ على الأمان في تنفيذ الغارات بالقرب من مواقعها

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-06

"اليونيفيل": الغارات الاسرائيلية تُشكل انتهاكات واضحة للقرار 1701

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-24

"اليونيفيل" للـLBCI: طائرة بدون طيار إسرائيلية تحطمت داخل مقر القوة في الناقورة بعد ظهر يوم أمس

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-21

عون: لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الاوروبي ولاسيما بعد انسحاب "اليونيفيل"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:28

الرئيس عون أمام وفد مجلس الامن الدولي: المفاوضات مع إسرائيل تهدف الى وقف الاعمال العدائية

LBCI
أخبار لبنان
06:27

الرئيس عون بحث في الأوضاع الأمنية مع الحجار... وشهيب أثنى على تعيين السفير كرم للحد من الضغط الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
06:15

بري لوفد مجلس الأمن الدولي : من غير المقبول التفاوض تحت النار

LBCI
أمن وقضاء
05:40

الجيش يضبط معملًا لتصنيع المخدرات في بلدة بوداي – بعلبك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-12-04

توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-30

الجانب الديني الروحي لزيارة الحبر الأعظم نسّقه المطران ميشال عون

LBCI
أخبار دولية
2025-11-18

سوريا تبدأ أول محاكمة خاصة بالعنف في منطقة الساحل

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-02

نتنياهو: يمكن التوصل إلى اتفاق مع السوريين بالنية الحسنة والتفاهم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:26

عون لوفد مجلس الأمن: ملتزمون بحصر السلاح ومنفتحون على كل الصيغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

موظّف لا يتعب ولا يطلب زودة ولا يشتكي... فمن هو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

وفد من مجلس الأمن في سوريا... رسائل سياسية وأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

في العراق بلبلة بعد إدراج حزب الله على لائحة الارهاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مساران إسرائيليان مع لبنان: دبلوماسيّ عبر الميكانيزم وعسكريّ عبر الاعتداءات

LBCI
أخبار لبنان
13:32

وفد أميركيّ ولبنانيّ حوّل رحلة الحجّ إلى سياحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

المدارس الدامجة في لبنان خطة عام ٢٠٣٠

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الدولة اللبنانية تحاول امتصاص الانفجار وتؤكد شفافية الجيش اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

شركات شاركت في Shark Tank جاهز للمشاركة في OMT Christmas in Action

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:11

إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان

LBCI
اقتصاد
02:12

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
08:25

إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:23

بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"

LBCI
أمن وقضاء
10:56

تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة احتيالية..

LBCI
أخبار لبنان
13:42

جنبلاط يستقبل سيمون كرم

LBCI
أمن وقضاء
12:19

تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت

LBCI
خبر عاجل
13:31

معلومات الـLBCI: خلال الجلسة قال هيكل إنّ منطقة شمال الليطاني فيها تعقيدات وذكّر وزراء القوات بأنّ الخطة تشمل كل لبنان وانه يجب الانتقال الى شمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبي النهر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More