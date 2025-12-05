الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"
أخبار لبنان
2025-12-05 | 02:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"
اعلنت قوات حفظ السلام في لبنان (اليونيفيل)، انها"رصدت بعد ظهر أمس سلسلة من الغارات الإسرائيلية في منطقة عملياتها بجنوب لبنان، في قرى محرونة والمجادل وبرعشيت، في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة اللبنانية عملياتها للسيطرة على الأسلحة والبنيّة التحتيّة غير المصرّح بها في جنوب لبنان.
واكدت اليونيفيل في بيان ان هذه الأفعال تُعدّ انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. وحثت الجيش الإسرائيلي على الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق المتاحة له. كما نبهت الجهات اللبنانية من مغبة أي رد فعل قد يُفاقم الوضع.
كما كشفت اليونيفيل ان ستة رجال على متن ثلاث دراجات نارية اقتربوا مساء امس من جنود حفظ السلام أثناء دورية قرب بنت جبيل، وان أحدهم اطلق نحو ثلاث طلقات نارية نحو الجزء الخلفي من الآلية، ولم يُصب أحد بأذى.
واعلنت إن الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مقبولة، وتُمثل انتهاكات خطيرة للقرار 1701. وذكّرت السلطات اللبنانية بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام، مطالبة بإجراء تحقيق شامل وفوري لتقديم الفاعلين إلى العدالة.
أخبار لبنان
الغارات
الإسرائيلية
أمس...
بيانٌ
"اليونيفيل"
التالي
بعد انبعاث روائح كريهة... أمن الدولة يختم بالشمع الأحمر مستودعاً لتقطيع البطاطا وتوضيبها
انخفاض بأسعار المحروقات...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-12
بعد اصابة أحد عناصر "اليونيفيل" أمس في كفركلا... ادرعي: جرى التأكيد على أنظمة الحفاظ على الأمان في تنفيذ الغارات بالقرب من مواقعها
أمن وقضاء
2025-10-12
بعد اصابة أحد عناصر "اليونيفيل" أمس في كفركلا... ادرعي: جرى التأكيد على أنظمة الحفاظ على الأمان في تنفيذ الغارات بالقرب من مواقعها
0
أخبار لبنان
2025-11-06
"اليونيفيل": الغارات الاسرائيلية تُشكل انتهاكات واضحة للقرار 1701
أخبار لبنان
2025-11-06
"اليونيفيل": الغارات الاسرائيلية تُشكل انتهاكات واضحة للقرار 1701
0
أمن وقضاء
2025-09-24
"اليونيفيل" للـLBCI: طائرة بدون طيار إسرائيلية تحطمت داخل مقر القوة في الناقورة بعد ظهر يوم أمس
أمن وقضاء
2025-09-24
"اليونيفيل" للـLBCI: طائرة بدون طيار إسرائيلية تحطمت داخل مقر القوة في الناقورة بعد ظهر يوم أمس
0
أخبار لبنان
2025-11-21
عون: لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الاوروبي ولاسيما بعد انسحاب "اليونيفيل"
أخبار لبنان
2025-11-21
عون: لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الاوروبي ولاسيما بعد انسحاب "اليونيفيل"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:28
الرئيس عون أمام وفد مجلس الامن الدولي: المفاوضات مع إسرائيل تهدف الى وقف الاعمال العدائية
أخبار لبنان
06:28
الرئيس عون أمام وفد مجلس الامن الدولي: المفاوضات مع إسرائيل تهدف الى وقف الاعمال العدائية
0
أخبار لبنان
06:27
الرئيس عون بحث في الأوضاع الأمنية مع الحجار... وشهيب أثنى على تعيين السفير كرم للحد من الضغط الإسرائيلي
أخبار لبنان
06:27
الرئيس عون بحث في الأوضاع الأمنية مع الحجار... وشهيب أثنى على تعيين السفير كرم للحد من الضغط الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
06:15
بري لوفد مجلس الأمن الدولي : من غير المقبول التفاوض تحت النار
أخبار لبنان
06:15
بري لوفد مجلس الأمن الدولي : من غير المقبول التفاوض تحت النار
0
أمن وقضاء
05:40
الجيش يضبط معملًا لتصنيع المخدرات في بلدة بوداي – بعلبك
أمن وقضاء
05:40
الجيش يضبط معملًا لتصنيع المخدرات في بلدة بوداي – بعلبك
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-12-04
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
خبر عاجل
2025-12-04
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-30
الجانب الديني الروحي لزيارة الحبر الأعظم نسّقه المطران ميشال عون
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-30
الجانب الديني الروحي لزيارة الحبر الأعظم نسّقه المطران ميشال عون
0
أخبار دولية
2025-11-18
سوريا تبدأ أول محاكمة خاصة بالعنف في منطقة الساحل
أخبار دولية
2025-11-18
سوريا تبدأ أول محاكمة خاصة بالعنف في منطقة الساحل
0
آخر الأخبار
2025-12-02
نتنياهو: يمكن التوصل إلى اتفاق مع السوريين بالنية الحسنة والتفاهم
آخر الأخبار
2025-12-02
نتنياهو: يمكن التوصل إلى اتفاق مع السوريين بالنية الحسنة والتفاهم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:26
عون لوفد مجلس الأمن: ملتزمون بحصر السلاح ومنفتحون على كل الصيغ
أخبار لبنان
03:26
عون لوفد مجلس الأمن: ملتزمون بحصر السلاح ومنفتحون على كل الصيغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
موظّف لا يتعب ولا يطلب زودة ولا يشتكي... فمن هو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
موظّف لا يتعب ولا يطلب زودة ولا يشتكي... فمن هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وفد من مجلس الأمن في سوريا... رسائل سياسية وأمنية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وفد من مجلس الأمن في سوريا... رسائل سياسية وأمنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في العراق بلبلة بعد إدراج حزب الله على لائحة الارهاب
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في العراق بلبلة بعد إدراج حزب الله على لائحة الارهاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مساران إسرائيليان مع لبنان: دبلوماسيّ عبر الميكانيزم وعسكريّ عبر الاعتداءات
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مساران إسرائيليان مع لبنان: دبلوماسيّ عبر الميكانيزم وعسكريّ عبر الاعتداءات
0
أخبار لبنان
13:32
وفد أميركيّ ولبنانيّ حوّل رحلة الحجّ إلى سياحة
أخبار لبنان
13:32
وفد أميركيّ ولبنانيّ حوّل رحلة الحجّ إلى سياحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
المدارس الدامجة في لبنان خطة عام ٢٠٣٠
تقارير نشرة الاخبار
13:29
المدارس الدامجة في لبنان خطة عام ٢٠٣٠
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الدولة اللبنانية تحاول امتصاص الانفجار وتؤكد شفافية الجيش اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الدولة اللبنانية تحاول امتصاص الانفجار وتؤكد شفافية الجيش اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
شركات شاركت في Shark Tank جاهز للمشاركة في OMT Christmas in Action
تقارير نشرة الاخبار
13:21
شركات شاركت في Shark Tank جاهز للمشاركة في OMT Christmas in Action
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:11
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
خبر عاجل
07:11
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
2
اقتصاد
02:12
انخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:12
انخفاض بأسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
08:25
إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان
خبر عاجل
08:25
إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان
4
أخبار لبنان
02:23
بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"
أخبار لبنان
02:23
بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"
5
أمن وقضاء
10:56
تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة احتيالية..
أمن وقضاء
10:56
تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة احتيالية..
6
أخبار لبنان
13:42
جنبلاط يستقبل سيمون كرم
أخبار لبنان
13:42
جنبلاط يستقبل سيمون كرم
7
أمن وقضاء
12:19
تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت
أمن وقضاء
12:19
تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت
8
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: خلال الجلسة قال هيكل إنّ منطقة شمال الليطاني فيها تعقيدات وذكّر وزراء القوات بأنّ الخطة تشمل كل لبنان وانه يجب الانتقال الى شمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبي النهر
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: خلال الجلسة قال هيكل إنّ منطقة شمال الليطاني فيها تعقيدات وذكّر وزراء القوات بأنّ الخطة تشمل كل لبنان وانه يجب الانتقال الى شمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبي النهر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More