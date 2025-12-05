الوزيرة كرامي حددت عطلة المدارس في الأعياد

أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي اقفال كل مؤسسات التعليم العالي والثانويات والمدارس والمهنيات والمعاهد الرسمية والخاصة ابتداءً من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه 24/12/2025 وحتى مساء يوم الثلاثاء الواقع فيه 6/1/2026 ضمناً.



وتقدمت الوزيرة كرامي من الاسرة التربوية والتعليمية في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة بالتهاني، متمنيةً لجميع اللبنانيين الخير والصحة وتخطي الازمات وللوطن الاستقرار والازدهار.