كرامي: نعمل على تحويل الدمج من مشاريع متناثرة إلى نظام وطني متكامل

أخبار لبنان
2025-12-05 | 04:27
مشاهدات عالية
3min
كرامي: نعمل على تحويل الدمج من مشاريع متناثرة إلى نظام وطني متكامل

نظمت وزارة التعليم والتعليم العالي، والمركز التربوي للبحوث والإنماء، والاتحاد الأوروبي، واليونيسف إحتفالًا للإعلان عن التقدم الكبير المُحرز في تعزيز التعليم الدامج في المدارس الرسمية اللبنانية، والدعوة إلى تجديد الالتزام لضمان أن يتمكّن كل طفل، من دون استثناء، من التعلّم والمشاركة والازدهار، وذلك بمناسبة "اليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة " و"اليوم الوطني للدمج في لبنان".
 
ولفتت الى أنه منذ إطلاق البرنامج التجريبي في العام الدراسي 2018–2019، وبدعم من الاتحاد الأوروبي واليونيسف، تطور برنامج التعليم الدامج في وزارة التربية والتعليم العالي ليصبح من أكثر الاستثمارات طويلة الأمد تأثيرًا في قطاع التعليم الرسمي في لبنان. 

وأوضحت أن هذا البرنامج يهدف إلى ضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصّة، على تعليم جيد على قدم المساواة، ضمن بيئات مدرسية داعمة وسهل الوصول إليها.

وقال ماركولويجي كورسي، ممثل اليونيسف في لبنان، في كلمة: "إن التعليم الدامج هو استثمار أساسي في مستقبل لبنان، وهو من أقوى السبل لتعزيز التعلّم والكرامة والتماسك الاجتماعي. ومع شركائنا، وخاصة الاتحاد الأوروبي، نظل ملتزمين ضمان أن يتعلم كل طفل جنبًا إلى جنب مع أقرانه في مدارس آمنة وداعمة ودامجة، ليكبر بصحة جيدة، متعلمًا، محميًا، مسموعًا، وقادرًا على تحقيق كامل إمكاناته."

بدورها، عبّرت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال عن تشرّف الاتحاد الأوروبي بأن يكون الجهة المانحة الرئيسة الداعمة لبرنامج التعليم الدامج في وزارة التربية والتعليم العالي منذ انطلاقته. 

وأكدت أنه "ما بدأ عام 2018 مع عدد محدود من المدارس، تطوّر اليوم ليصبح جهدًا وطنيًا يشمل مجتمعًا واسعًا يمتدّ في مختلف المناطق، مع 180 مدرسة رسمية معتمدة للتعليم الدامج"

في السياق، شددت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي على أن "الدمج ليس فضلًا نقدّمه، بل حقّ لن نقبل بعد اليوم المساس به". 

وقالت: "إنّ رفع عدد المدارس الدامجة في القطاع الرسمي إلى ١٨٠ مدرسة هذا العام هو خطوة انتقالية من الوعي إلى التطبيق التدريجي لخدمات حقيقية تضمن لكل طفل حقّه في التعلّم بكرامة". 

وأضافت: "مع رؤية ٢٠٣٠، نعمل على تحويل الدمج من مشاريع متناثرة إلى نظام وطني متكامل يربط بين التربية والصحّة والشؤون الاجتماعية لخدمة كل متعلم اين ما كان. فالدمج هو هوية لبنان: مدرسة لا تُقصي، ومجتمع يحمي الكرامة، ليصبح تميّز كل متعلّم جزءًا من تقدّم الوطن".

أخبار لبنان

تحويل

الدمج

مشاريع

متناثرة

متكامل

