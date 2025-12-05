حبيب: زيارة البابا منحت اللبنانيين بركةً وأملاً ووحّدت قلوبهم على الرجاء

رأى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أنّ "زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان لم تكن حدثاً عادياً، بل محطة روحية ووطنية استثنائية تركت أثراً عميقاً في وجدان كل اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم ومناطقهم".



وأوضح حبيب في بيان، أنّ "حضور البابا كان كفيلاً بأن يملأ القلوب سلاماً ويشعّ محبةً وتواضعاً وإنسانية".



وأكّد أنّ "الكلمات التي نطق بها البابا ليون الرابع عشر، وابتسامته التي تحمل الكثير من الحب، ونظرته التي عكست عمق إحساسه بآلام الشعب، لامست قلوب اللبنانيين جميعاً، وجعلت من زيارته نوراً يعيد الأمل إلى وطنٍ أنهكته الأزمات".



وقال: "التنظيم المهيب، ودقّة التحضيرات، والالتفاف الشعبي الكبير حول هذه الزيارة، يشكّل دليلاً جديداً على ما يستطيع اللبنانيون تحقيقه حين يجتمعون حول ما هو سامٍ وجامع".



ولفت إلى أنّ "هذه اللحظات تُسجّل في الذاكرة الوطنية بوصفها لحظات نادرة تُعيد للبنان صورته الحقيقية كبلد رسالة ومكان للسلام".



وأشار الى أن حبيب على أنّ "البركة التي حملها البابا ليون الرابع عشر ستبقى راسخة في القلوب، وأنّ الطاقة الإيجابية التي زرعها في النفوس ستواكب مسيرة النهوض"، سائلاً الله أن "تبقى هذه الزيارة بداية مرحلة جديدة من الرجاء، والوحدة، والقوة الروحية للبنان وأبنائه".