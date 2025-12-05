قبلان: للهدوء والتروّي لمنع انفجار لبنان والحسابات الوهمية تهديد خطير لاستقراره

دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان للهدوء والتروّي بالحسابات الوطنية حتى لا ينفجر لبنان، محذراً من الحسابات الوهمية لأنها أكبر تهديد يطال صميم إستقرار لبنان.





وتوجّه المفتي قبلان للقوى السياسية في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة بالقول:"إن لبنان شراكة وطنية، والخذلان السياسي خيانة عظمى، والسكوت جريمة أكبر من مصالح الزواريب."



وشدد على ان السياسة في لبنان ليست لعبة سلطة وتنفيعات خارجية، بل عيش مشترك، وتكوين تاريخي يطال أصل وجودنا. ولفت الى ان سيادة لبنان تقاس بمصالحه لا بمصالح الخارج، معتبراً ان هناك من يتخلّى عن الجنوب والبقاع والضاحية، ولا يهمّه أمرَ العدوان والإرهاب الصهيوني.



وقال:" نكاد نكون أمام حكومة لبنانية متخلّية من وظيفتها الوطنية، ولا تريد أن تكون بموقع الضامن الوطني".



وطالب المفتي قبلان بإدارة دولة لا إدارة طوائف ومناطق، وبأن تكون الحكومة تحت السيادة والمصالح الوطنية وليست وسيطَ صفقات خارجية، لانه لا يمكن للخارج أن ينتصر إلا إذا تنازل الداخل عن مصالح وطنه.



ورأى أن اللحظة الآن لتأكيد لبنانية البقاع والجنوب والضاحية وسط هذا التخلّي، والا مكان للضعف ولا للإنهزام ولا للتراجع.



كما شدد على ان الجيش والمقاومة والشعب ضمانة وطنية قوية وخيار دفاعي وثيق، داعياً للتعاون والتضامن لحماية لبنان من أي مقامرة خاطئة. ووطالب الكنيسة والمسجد بتدشين خطاب وطني يطال صميم القيمة التأسيسية للبنان.







