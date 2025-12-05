الرئيس عون أمام وفد مجلس الامن الدولي: المفاوضات مع إسرائيل تهدف الى وقف الاعمال العدائية

أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الوفد الذي يضم أعضاء مجلس الامن الدولي برئاسة مندوب سلوفينيا السفير Samuel zbogar ، ان لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل وكلف سفيرا سابقا بترؤس الوفد اللبناني، لتجنيبه جولة عنف إضافية من جهة، ولان لبنان مقتنع بان الحروب لا يمكن ان تؤدي الى نتائج إيجابية وان التفاوض وحده يمكن ان يوفر مناخات تقود الى الاستقرار والأمان وتجد حلولا للمسائل العالقة واستعادة الاسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق .



وأكد الرئيس عون للوفد الدولي ان ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمن لجنة الميكانيزم ليس لارضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان.



وأمل الرئيس عون ان تؤول المفاوضات الى نتائج إيجابية مشيراً الى ان نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل توصلاً الى نتائج عملية.



وردا على أسئلة السفراء، أكد الرئيس عون ان الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملا وانه قدم شهداء في اثناء أداء مهماته في مصادرة السلاح وتفتيش الانفاق وسحب الذخائر ومنع المظاهر المسلحة. واوضح ان الجيش لم يتمكن من استكمال انتشاره في جنوب الليطاني نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي لاراض لبنانية حدودية، داعياً الى دعم الجيش ليتمكن من الاستمرار في مهماته.



وأكد الرئيس عون ان التنسيق مثالي بين الجيش "واليونيفيل" لتطبيق القرار 1701وجدد مناشدة المجتمع الدولي للوقوف الى جانب لبنان وتوفير الدعم لإعادة الاعمار ولم شمل الأهالي الذين اضطروا الى ترك منازلهم وعادوا اليها فوجدوها مدمرة كليا او جزئيا.



وعن الإصلاحات، اكد الرئيس عون للوفد الدولي صدور قوانين إصلاحية عدة ولاسيما قانون تعديل قانون السرية المصرفية وإعادة تنظيم هيكلية المصارف، وأمل انتهاء الحكومة من إقرار مشروع قانون ما يعرف بــ " الفجوة المالية" قبل نهاية السنة.



وعن مسألة حصر السلاح، قال رئيس الجمهورية إن هذه المسألة تشكل هدفا أساسيا، بعد القرار الذي اتخذ في هذا الصدد مؤكداً التصميم على تنفيذه .



السفير زبوغار



وكان رئيس مجلس الامن السفير زبوغار تحدث في مستهل اللقاء فشكر للرئيس عون استقباله والوفد، مؤكدا التزام المجلس للاستقرار في لبنان والمنطقة، ودعم سيادة واستقلال لبنان السياسي.



وقال :" نقدّر تقييمكم لتنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف النار، بما في ذلك التحديات التي تعيق التنفيذ. وفي هذا السياق، نود أن نعرف رأيكم بشأن عملية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة اللبنانية. نحن ندعم الجهود الدبلوماسية المطلوبة لحل النزاع أو التسوية المتعلقة بالحدود الدولية مع إسرائيل. وندعم البدء في المفاوضات مع سوريا حيث كنّا بالأمس".