الرئيس عون بحث في الأوضاع الأمنية مع الحجار... وشهيب أثنى على تعيين السفير كرم للحد من الضغط الإسرائيلي

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأوضاع الامنية في البلاد مع وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار والتدابير المتخذة للمحافظة على الاستقرار في البلاد.



كما استقبل الرئيس عون النائب اكرم شهيب الذي اعتبر ان "خطوة تعيين السفير كرم في رئاسة الوفد اللبناني المفاوض تساهم في الحد من الضغط العسكري الإسرائيلي على لبنان وتحقق احتضاناً عربياً ودولياً كبيرين للبنان نتيجة الخطوة الشجاعة التي اتخذها الرئيس عون.



وعبّر شهيب للرئيس عن تقديره لنتائج زيارة البابا لاون الرابع عشر.



